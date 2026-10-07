У ніч проти 7 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київську область із застосуванням ударних безпілотників та балістичних ракет. Внаслідок удару руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Обухівському районі.

Про це повідомляє керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київську область 7 жовтня: які наслідки

За словами очільника ОВА, ворог не припиняє регулярних атак на регіон. Головним епіцентром наслідків нічного обстрілу став Обухівський район.

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В результаті атаки пошкоджено три виробничо-складські приміщення. На місці влучань виникли пожежі, які, станом на ранок, уже вдалося локалізувати. Також пошкоджено вантажний автомобіль та причіп.

На щастя, внаслідок ворожої атаки ніхто з цивільних мешканців Київської області не постраждав. Наразі всі оперативні та екстрені служби продовжують працювати на місцях для остаточної ліквідації наслідків чергового удару РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-му добу.

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