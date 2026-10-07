У ніч проти 7 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київську область із застосуванням ударних безпілотників та балістичних ракет. Внаслідок удару руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Обухівському районі.

Про це повідомляє керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За словами очільника ОВА, ворог не припиняє регулярних атак на регіон. Головним епіцентром наслідків нічного обстрілу став Обухівський район.

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В результаті атаки пошкоджено три виробничо-складські приміщення. На місці влучань виникли пожежі, які, станом на ранок, уже вдалося локалізувати. Також пошкоджено вантажний автомобіль та причіп.

На щастя, внаслідок ворожої атаки ніхто з цивільних мешканців Київської області не постраждав. Наразі всі оперативні та екстрені служби продовжують працювати на місцях для остаточної ліквідації наслідків чергового удару РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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