РФ атакувала Київщину дронами та балістикою: в Обухівському районі пошкоджено склади
- У ніч проти 7 жовтня Київська область зазнала комбінованої атаки дронів та балістичних ракет.
- В Обухівському районі пошкоджено три виробничо-складські приміщення та вантажний транспорт, однак минулося без постраждалих.
У ніч проти 7 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київську область із застосуванням ударних безпілотників та балістичних ракет. Внаслідок удару руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Обухівському районі.
Про це повідомляє керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Атака на Київську область 7 жовтня: які наслідки
За словами очільника ОВА, ворог не припиняє регулярних атак на регіон. Головним епіцентром наслідків нічного обстрілу став Обухівський район.
В результаті атаки пошкоджено три виробничо-складські приміщення. На місці влучань виникли пожежі, які, станом на ранок, уже вдалося локалізувати. Також пошкоджено вантажний автомобіль та причіп.
На щастя, внаслідок ворожої атаки ніхто з цивільних мешканців Київської області не постраждав. Наразі всі оперативні та екстрені служби продовжують працювати на місцях для остаточної ліквідації наслідків чергового удару РФ.
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