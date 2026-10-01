Жовтень дарує вірянам низку особливих релігійних дат та важливих молитовних днів.

У жовтні 2026 року православна церква відзначає одне з найшанованіших великих свят — Покрову Пресвятої Богородиці, а також вшановує пам’ять святих апостолів, євангеліста Луки та великомученика Димитрія.

Повний календар православних свят на жовтень 2026 року по днях за новоюліанським стилем — у матеріалі Фактів ICTV.

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Церковні свята у жовтні 2026 року

1 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці.

2 жовтня — день пам’яті священномученика Кипріяна, мучениці Юстини та преподобного Андрія.

3 жовтня — священномученика Діонісія Ареопагіта.

4 жовтня — священномученика Єротея, єпископа Афінського.

5 жовтня — святої мучениці Харитини.

6 жовтня — святого апостола Фоми (Томи).

7 жовтня — святих мучеників Сергія і Вакха.

8 жовтня — преподобної Пелагії.

9 жовтня — святого апостола Якова Алфеєва.

10 жовтня — святих мучеників Євлампія та Євлампії.

11 жовтня — преподобного Теофана Нікейського.

12 жовтня — святих мучеників Прова, Тараха, Андроніка та преподобного Косми.

13 жовтня — мучеників Карпа, Папіли й Агатоніки.

14 жовтня — преподобної Параскеви Сербської (Терновської).

15 жовтня — преподобних Євтимія та Лукіяна.

16 жовтня — святого мученика Лонгіна, сотника.

17 жовтня — преподобномученика Андрія Критського.

18 жовтня — день святого апостола і євангеліста Луки.

19 жовтня — священномученика Теодора Ромжі.

20 жовтня — святого великомученика Артемія.

21 жовтня — преподобного Іларіона Великого.

22 жовтня — святителя Аверкія, єпископа Єрапольського.

23 жовтня — святого апостола Якова, брата Господнього.

24 жовтня — святих мучеників Арети та інших.

25 жовтня — мучеників Маркіяна та Мартирія.

26 жовтня — день святого великомученика Димитрія Мироточця (Дмитрів день).

27 жовтня — мученика Нестора та святих мучениць Капітоліни і Єротіїди.

28 жовтня — мучеників Терентія і Неоніли, а також Параскеви Іконійської.

29 жовтня — преподобних Анастасії та Аврамія Ростовського.

30 жовтня — святих мучеників Зиновія та Зиновії.

31 жовтня — день пам’яті святих апостолів Стахія, Амплія та інших.

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