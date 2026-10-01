Жовтень дарує вірянам низку особливих релігійних дат та важливих молитовних днів.

У жовтні 2026 року православна церква відзначає одне з найшанованіших великих свят — Покрову Пресвятої Богородиці, а також вшановує пам’ять святих апостолів, євангеліста Луки та великомученика Димитрія.

Повний календар православних свят на жовтень 2026 року по днях за новоюліанським стилем — у матеріалі Фактів ICTV.

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Церковні свята у жовтні 2026 року

  • 1 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці.
  • 2 жовтня — день пам’яті священномученика Кипріяна, мучениці Юстини та преподобного Андрія.
  • 3 жовтня — священномученика Діонісія Ареопагіта.
  • 4 жовтня — священномученика Єротея, єпископа Афінського.
  • 5 жовтня — святої мучениці Харитини.
  • 6 жовтня — святого апостола Фоми (Томи).
  • 7 жовтня — святих мучеників Сергія і Вакха.
  • 8 жовтня — преподобної Пелагії.
  • 9 жовтня — святого апостола Якова Алфеєва.
  • 10 жовтня — святих мучеників Євлампія та Євлампії.
  • 11 жовтня — преподобного Теофана Нікейського.
  • 12 жовтня — святих мучеників Прова, Тараха, Андроніка та преподобного Косми.
  • 13 жовтня — мучеників Карпа, Папіли й Агатоніки.
  • 14 жовтня — преподобної Параскеви Сербської (Терновської).
  • 15 жовтня — преподобних Євтимія та Лукіяна.
  • 16 жовтня — святого мученика Лонгіна, сотника.
  • 17 жовтня — преподобномученика Андрія Критського.
  • 18 жовтня — день святого апостола і євангеліста Луки.
  • 19 жовтня — священномученика Теодора Ромжі.
  • 20 жовтня — святого великомученика Артемія.
  • 21 жовтня — преподобного Іларіона Великого.
  • 22 жовтня — святителя Аверкія, єпископа Єрапольського.
  • 23 жовтня — святого апостола Якова, брата Господнього.
  • 24 жовтня — святих мучеників Арети та інших.
  • 25 жовтня — мучеників Маркіяна та Мартирія.
  • 26 жовтня — день святого великомученика Димитрія Мироточця (Дмитрів день).
  • 27 жовтня — мученика Нестора та святих мучениць Капітоліни і Єротіїди.
  • 28 жовтня — мучеників Терентія і Неоніли, а також Параскеви Іконійської.
  • 29 жовтня — преподобних Анастасії та Аврамія Ростовського.
  • 30 жовтня — святих мучеників Зиновія та Зиновії.
  • 31 жовтня — день пам’яті святих апостолів Стахія, Амплія та інших.
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