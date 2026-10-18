У ніч на 18 жовтня (з 18:00 17 жовтня) російський ворог атакував територію України однією балістичною ракетою Іскандер-М та 180 ударними БпЛА типу Shahed, малогабаритними ракетами S-8000 Бандероль/Дань-Т, дронами Гербера, дронами-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна атака на Україну

Балістику росіяни запустили з Воронезької області, а дрони — з Орла, Брянська, Курська, Шаталова, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованих Донецька та населеного пункту Гвардійське, що в Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили 152 ворожі БпЛА типу Shahed (16 із них — реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще близько десяти ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 698-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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