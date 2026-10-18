Нічна атака на Україну: РФ атакувала Іскандером і 180 дронами, ППО знешкодила 152 цілі
- Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М і 180 ударними БпЛА різних типів.
- Зафіксовано влучання на 20 локаціях і падіння уламків на чотирьох.
У ніч на 18 жовтня (з 18:00 17 жовтня) російський ворог атакував територію України однією балістичною ракетою Іскандер-М та 180 ударними БпЛА типу Shahed, малогабаритними ракетами S-8000 Бандероль/Дань-Т, дронами Гербера, дронами-імітаторами типу Пародія.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна атака на Україну
Балістику росіяни запустили з Воронезької області, а дрони — з Орла, Брянська, Курська, Шаталова, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованих Донецька та населеного пункту Гвардійське, що в Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили 152 ворожі БпЛА типу Shahed (16 із них — реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.
Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще близько десяти ворожих БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 698-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.