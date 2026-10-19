Унаслідок нічної масованої атаки повністю виведено з ладу обладнання та інфраструктуру датацентру Датагруп.

Про це компанія повідомила у Facebook.

Атака на інфраструктуру Датагруп

У компанії повідомили, що відновлення датацентру та його подальша робота неможливі.

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Співробітники не постраждали. Компанія продовжує надавати послуги клієнтам із резервних майданчиків.

25 вересня український оператор телекомунікаційної інфраструктури Datagroup повідомив, що один із його об’єктів був уражений ударним безпілотником. За даними Міністерства цифрової трансформації України, після ударів близько 100 тис. домогосподарств у Києві та прилеглому регіоні залишилися без доступу до інтернету.

Тоді Міністерство оборони Росії визнало, що завдало удару по офісах Datagroup, заявивши, що компанія обробляла та передавала “розвідувальні дані в інтересах Збройних сил України”.

Під час атаки на Київ 27 серпня росіяни пошкодили будівлю головного офісу Київстару.

Президент Володимир Зеленський заявив про посилення захисту датацентрів та інших об’єктів, які мають критичне значення у сфері зв’язку.

У вересні повідомлялося, що уряд виділив 518,3 млн грн із резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем держорганів.

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