У листопаді 2026 року внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати допомогу на проживання за чинними правилами.

Уряд уже продовжив програму ще на один шестимісячний період, а для окремих родин зберігається можливість автоматичного поновлення виплат. Проте право на державну підтримку залежить від доходів сім’ї та дотримання встановлених вимог.

Переселенцям також доступні житлові програми, компенсації за розміщення ВПО та інші механізми підтримки. Однак у деяких випадках допомогу можуть припинити, зокрема через помилки в інформації про перебування за кордоном.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали головні зміни для ВПО з 1 листопада 2026 року та пояснили, які виплати, компенсації й житлові програми доступні переселенцям.

Виплати для ВПО з 1 листопада: на який період продовжили допомогу

У вересні 2026 року Кабмін ухвалив постанову № 1087, якою продовжив період надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Зміни стосуються порядку, затвердженого постановою № 332.

Новий період виплат розпочався 1 вересня 2026 року та триватиме до 28 лютого 2027 року. Отже, у листопаді допомога на проживання надаватиметься в межах цього періоду за умови, що отримувачі й надалі відповідають вимогам програми.

Автоматичне продовження передбачене для тих, хто отримував допомогу станом на 31 серпня 2026 року та має право на неї за чинними правилами.

Окремо уряд уточнив порядок продовження виплат дітям із сімей ВПО, яким допомогу призначили без урахування доходів батьків. Для них виплати на наступний шестимісячний період також продовжують автоматично.

Хто має право на виплати ВПО у листопаді

Виплати для ВПО у листопаді призначають не всім переселенцям. Під час розгляду заяви Пенсійний фонд перевіряє, чи відповідає родина критеріям, визначеним урядовим порядком.

Для більшості дорослих одержувачів важливим є середньомісячний дохід на одну людину. За наданими умовами програми, у 2026 році він не повинен перевищувати 10 380 грн.

Але для окремих категорій передбачені винятки. Зокрема, допомогу дітям, яким її призначили без урахування доходів батьків, продовжують за спеціальними правилами.

Якщо родина й надалі відповідає вимогам, повторно звертатися по допомогу лише через завершення попереднього шестимісячного періоду не потрібно, коли продовження відбувається автоматично. Якщо ж виплату не поновили або змінилися обставини, варто звернутися до Пенсійного фонду, щоб з’ясувати причину.

Які суми допомоги отримають переселенці у листопаді

Розмір щомісячної допомоги на проживання залежить від категорії отримувача. За наведеними умовами програми, виплати становлять:

3 000 грн на місяць — для дітей та людей з інвалідністю;

2 000 грн на місяць — для інших одержувачів, які мають право на допомогу.

Кошти нараховують на кожного члена сім’ї, який відповідає критеріям програми. Саме продовження виплат на новий період не означає автоматичного збільшення їхнього розміру.

Кому припинять виплати для ВПО з 1 листопада

Навіть якщо переселенець має право на допомогу, виплати можуть припинити через обставини, які не відповідають умовам програми. Однією з підстав є перевищення дозволеного строку перебування за межами України.

За загальним правилом, визначеним порядком № 332, допомогу можуть припинити, якщо одержувач перебував за кордоном понад 30 календарних днів поспіль або понад 60 днів сукупно протягом шестимісячного періоду.

Для окремих обґрунтованих обставин передбачена можливість збільшення строків до 60 і 90 днів відповідно. Такі причини потрібно підтвердити документами.

Представники Офісу омбудсмена звертають увагу на випадки, коли виплати припиняють через неточні дані в державних інформаційних системах.

Наприклад, у реєстрі може залишитися інформація про виїзд людини за кордон, хоча вона вже повернулася в Україну. Також можливі помилки, через які система фіксує перебування за кордоном навіть тоді, коли людина фактично не виїжджала.

За інформацією представниці омбудсмена із захисту прав постраждалих від збройної агресії Ольги Алтуніної, у значній частині звернень щодо припинення або відмови у виплатах були підстави вважати рішення неправомірними.

Після втручання Офісу омбудсмена Пенсійний фонд переглядав такі рішення та поновлював або призначав допомогу.

Тому в разі припинення виплат важливо з’ясувати конкретну причину, а не відразу вважати, що право на допомогу втрачено.

Як поновити виплати для ВПО у листопаді, якщо їх припинили помилково

Якщо допомогу на проживання не виплачують через нібито перебування за кордоном, хоча ці відомості не відповідають дійсності, потрібно перевірити інформацію та подати підтвердження.

Для цього варто:

Звернутися до Пенсійного фонду. Попросіть пояснити, чому припинили виплати та на підставі яких даних ухвалили рішення. Перевірити інформацію про перетин кордону. Якщо причиною стало перебування за межами України, можна отримати в Державній прикордонній службі відомості про дати виїзду та повернення. Надати підтвердні документи. Подайте їх до Пенсійного фонду разом із письмовим зверненням про перегляд рішення. Зберігайте копії заяв і відповідей. Дотримуватися встановлених строків. Якщо Пенсійний фонд запросив додаткові відомості, їх потрібно надати в зазначений строк. За правилами програми ненадання необхідних документів протягом 30 календарних днів після відповідного повідомлення може стати підставою для припинення допомоги.

Якщо право на виплати підтверджується, але рішення не переглядають або в поновленні допомоги відмовляють без належних підстав, можна звернутися до Офісу омбудсмена.

Для звернення можна скористатися електронною адресою hotline@ombudsman.gov.ua. До листа бажано додати рішення Пенсійного фонду, документи про перетин кордону та копії попередніх звернень.

Що зміниться для ВПО з 1 листопада: безоплатне житло в селі

Для переселенців, які втратили житло через війну, передбачена експериментальна програма Будиночки в селі для ВПО. Вона має допомогти родинам отримати тимчасове житло в сільській місцевості.

За умовами програми, громада може придбати приватний будинок, оформити його у комунальну власність і надати родині ВПО для безоплатного проживання. Така оселя не стає власністю переселенців, а приватизувати її не можна.

Договір користування укладають на строк до трьох років. За згодою сторін його можна продовжити. Якщо родина придбає або отримає інше житло, право користування будинком може припинитися достроково.

На придбання одного будинку передбачено до 500 тис. грн. Фінансування може надходити з державного або місцевого бюджету, а також від донорів.

Власник будинку повинен мати документи на нерухомість і земельну ділянку, а також не мати заборгованості за комунальні послуги.

Програма розрахована на переселенців, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання. Важливою умовою є відсутність іншого житла на підконтрольній Україні території, а також дотримання вимог щодо компенсації за знищене майно та житлових ваучерів.

Під час відбору перевагу мають багатодітні родини, люди з інвалідністю, сім’ї з дітьми з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та пенсіонери.

Компенсація за розміщення ВПО: хто може отримати кошти

Державна програма компенсації витрат на комунальні послуги та енергоносії передбачена для установ, підприємств, організацій і ФОПів, які безоплатно розміщують переселенців. Основні правила визначає постанова Кабміну № 616.

Компенсація охоплює витрати на житлово-комунальні послуги в межах установлених соціальних норм, а також на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо.

Важливо розрізняти цю програму та допомогу на проживання: компенсацію отримують не самі переселенці, а ті, хто безоплатно надає їм житло.

Виплату призначають на шість місяців від місяця подання заяви. Після завершення цього періоду Пенсійний фонд перевіряє, чи залишаються підстави для підтримки, і за відповідності умовам може продовжити її ще на шість місяців.

У червні 2026 року Кабмін постановою № 715 оновив правила. Зокрема, для окремих випадків, коли ВПО не має одного з необхідних документів, строк тимчасової компенсації збільшили з двох до трьох місяців.

Також розширили перелік документів, якими можна підтвердити знищення житла, зокрема за рахунок актів дистанційного обстеження.

Компенсацію можуть надавати за розміщення людей, які виїхали з районів бойових дій або тимчасово окупованих територій та не мають іншого житла за їх межами. Підставою також може бути зруйноване або непридатне для проживання помешкання, відомості про яке внесені до відповідного державного реєстру.

У програмі є обмеження. Зокрема, компенсацію не призначають, якщо за тією самою адресою переселенець уже отримує іншу державну підтримку на оплату житлово-комунальних послуг або субсидію на оренду житла за відповідною програмою.

Підставою для відмови також можуть бути недостовірні дані в заяві, фактичне непроживання за вказаною адресою або тривале перебування за кордоном у випадках, передбачених порядком.

Заяву подають онлайн через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України, використовуючи кваліфікований електронний підпис або інший передбачений засіб електронної ідентифікації.

Оренда державного та комунального житла для ВПО

У вересні 2026 року Верховна Рада ухвалила закон № 15579, який розширює можливості використання державного та комунального майна для потреб внутрішньо переміщених осіб.

Документ вносить зміни до законодавства про оренду державного та комунального майна. Зокрема, до 1 січня 2028 року призупиняється дія норми, яка виключала з-під дії відповідного закону оренду житла державного житлового фонду та житлового фонду територіальних громад.

Це створює правові передумови для використання механізмів оренди такого майна, якщо відповідні об’єкти можуть бути задіяні для проживання переселенців.

Водночас сам закон не означає, що кожна родина ВПО автоматично отримає житло. Порядок надання конкретних приміщень залежатиме від доступності об’єктів та умов відповідних програм.

Єдине житлове вікно для ВПО: які можливості готує уряд

Серед напрямів житлової підтримки переселенців також розглядають створення так званого єдиного житлового вікна. Його мета — спростити доступ до державних і місцевих програм для людей, які втратили домівки через війну.

Ідея полягає в тому, щоб людина могла звернутися до держави один раз і отримати інформацію про доступні для неї варіанти житлової підтримки. Це можуть бути програми приватної оренди, соціальне орендне житло або компенсація за знищену нерухомість.

Окремо планують систематизувати інформацію про місця тимчасового проживання переселенців і перевірити, скільки приміщень справді доступні та придатні для заселення сімей, зокрема маломобільних людей.

Такий підхід має зменшити кількість повторних звернень і спростити пошук житла. Водночас єдине житлове вікно слід розглядати як запланований механізм, а не як уже доступну кожному переселенцю послугу.

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