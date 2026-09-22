Із початком повномасштабної війни у багатьох містах України активізувалися диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Відповідно, українцям хочеться розібратися, що це таке, як їх розпізнати та кому повідомляти, коли вдається їх виявити. Що таке ДРГ і в чому особливість підрозділу – читайте в матеріалі.

Що таке ДРГ і які функції вони виконують

Військовий експерт Олексій Гетьман стверджує, що ДРГ – це високомобільний підрозділ спеціального призначення. Зазвичай ці угруповання використовуються для розвідки і диверсій у тилу ворога.

Залежно від того, які постають перед ним завдання, це може бути пов’язано з розвідкою або з виконанням певних диверсійних дій.

Диверсійно-розслідувальна група може заходити на десятки кілометрів до ворога й там робити якісь розвідувальні спецоперації.

Зараз дивляться

Що таке ДРГ і скільки військових можуть бути в підрозділі

За словами експерта, у підрозділі ДРГ може бути від трьох до десяти людей. Кількість залежить від окремого завдання. Учасники ДРГ можуть перебувати на території противника протягом довгого часу, асимілюватися, злитися з соціумом, а потім у потрібний момент проявити себе.

Зокрема, диверсійно-розвідувальна група виконує збирання даних про укріплені точки ворога, об’єкти, які мають стратегічну цінність.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.