Росія почала застосовувати нову крилату ракету Філін наприкінці літа 2026 року. Її розробило АТ НПО Молнія, яке входить до корпорації Тактичне ракетне озброєння.

Ракету запускають із наземної установки, а її конструкція передбачає використання композиційних матеріалів та окремих елементів, виготовлених за допомогою 3D-друку.

Що відомо про характеристики ракети Філін, читайте на Фактах ICTV.

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Ракета Філін: що відомо про нову російську зброю

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило відомості про будову Філіна, його електронні компоненти, двигун і системи наведення.

Філін — російська крилата ракета, створена для ураження цілей на значній відстані. Її розробка вписується в тенденцію розвитку відносно недорогих засобів повітряного нападу з реактивним двигуном і наземним стартом.

За інформацією ГУР МО України, Росія почала використовувати цю ракету наприкінці літа 2026 року. Українська розвідка також опублікувала інтерактивну 3D-модель Філіна, дані про його конструкцію та перелік виявлених електронних компонентів.

Ракета Філін: технічні характеристики та конструкція

Корпус Філіна виготовлений із композиційних матеріалів, зокрема вуглепластику та склопластику. Деякі елементи конструкції виробляють за допомогою 3D-друку.

Ракета Філін, характеристики:

Довжина фюзеляжу — 3,5 м.

Розмах крил — 3 м.

Максимальна швидкість — 800 км/год.

Дальність польоту — до 1 200 км.

Висота польоту — від наднизьких висот до 6 км.

Маса бойової частини — 50 або 100 кг.

Спосіб запуску — наземна пускова установка.

Стартовий механізм — пороховий прискорювач.

Наведені показники швидкості та дальності є характеристиками, які оприлюднила українська розвідка. Фактичні параметри польоту залежать від умов застосування та конкретної модифікації ракети.

Можливість рухатися на наднизькій висоті є важливою особливістю Філіна. Такий профіль польоту може ускладнювати своєчасне виявлення цілі засобами протиповітряної оборони. Реальна ефективність ракети залежить від маршруту, умов застосування та можливостей української ППО.

Який двигун має ракета Філін

Попри використання іноземних електронних компонентів, двигун ракети має російське походження. Як повідомляє ГУР, на Філіні встановлений реактивний двигун R500 виробництва ТОВ Рейнольдс.

Аналогічний двигун раніше виявляли в російських крилатих авіаційних ракетах С-71К Ковер і С-71М Монохром.

Як ракета Філін знаходить ціль

За наведення Філіна відповідають інерціальна навігаційна система китайського виробництва та 16-канальна система Комета.

Інерціальна навігація дає змогу визначати рух ракети й оцінювати її положення без постійного отримання сигналів від зовнішніх джерел. Система Комета також належить до обладнання, яке Росія використовує у своїх засобах ураження.

ГУР встановило, що бортове обладнання Філіна виробляє ТОВ ПЛАЗ. Ця компанія також бере участь у виробництві російських безпілотників Гарпия. У розвідці звернули увагу на схожість компонування та маркування блоків, установлених на ракеті й безпілотнику.

Які іноземні компоненти виявили в ракеті Філін

Електронна компонентна база Філіна загалом подібна до тієї, яку використовують в інших російських ракетах і безпілотниках. Українська розвідка відзначає значну частку китайських деталей.

За даними ГУР, серед ідентифікованих компонентів є 35 американських і 22 китайські. Також розвідка відзначає уніфікацію технічних рішень у різних блоках і на електронних платах. Це полегшує виробництво обладнання та використання однакових компонентів у різних системах.

Виявлення іноземної електроніки важливе для встановлення каналів постачання та оцінки того, наскільки російська оборонна промисловість залежить від закордонних технологій.

Яка дальність ракети Філін і наскільки вона небезпечна для України

Дальність польоту Філіна становить до 1 200 км. За такого показника ракета потенційно здатна долати значні відстані, а її наземний запуск дає змогу використовувати відповідні пускові установки.

Наявність бойових частин масою 50 і 100 кг також вказує на те, що передбачено щонайменше два варіанти спорядження.

Скільки коштує ракета Філін

Підтвердженої вартості ракети Філін у повідомленні ГУР МО України немає. Тому називати конкретну ціну складно.

Розвідка характеризує цю розробку в контексті російської тенденції створювати відносно недорогі засоби повітряного нападу.

Вартість такого озброєння залежить від серійності виробництва, ціни двигуна, електроніки, матеріалів корпусу та інших комплектувальних.

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