Россия начала применять новую крылатую ракету Филин в конце лета 2026 года. Ее разработало АО НПО Молния, входящее в корпорацию Тактическое ракетное вооружение.

Ракету запускают с наземной установки. В ее конструкции используют композиционные материалы и отдельные элементы, изготовленные с помощью 3D-печати.

Что известно о характеристиках ракеты Филин, читайте на Фактах ICTV.

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Ракета Филин: что известно о новом российском оружии

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало информацию об устройстве Филина, его электронных компонентах, двигателе и системах наведения.

Филин — российская крылатая ракета, предназначенная для поражения целей на значительном расстоянии. Ее разработка соответствует тенденции создания относительно недорогих средств воздушного нападения с реактивным двигателем и наземным стартом.

По информации ГУР МО Украины, Россия начала использовать эту ракету в конце лета 2026 года. Украинская разведка также опубликовала интерактивную 3D-модель Филина, сведения о его конструкции и перечень обнаруженных электронных компонентов.

Ракета Филин: технические характеристики и конструкция

Корпус Филина изготовлен из композиционных материалов, в частности углепластика и стеклопластика. Некоторые элементы конструкции производят с помощью 3D-печати.

Ракета Филин, характеристики:

Длина фюзеляжа — 3,5 м.

Размах крыльев — 3 м.

Максимальная скорость — 800 км/ч.

Дальность полета — до 1 200 км.

Высота полета — от сверхмалых высот до 6 км.

Масса боевой части — 50 или 100 кг.

Способ запуска — наземная пусковая установка.

Стартовый механизм — пороховой ускоритель.

Указанные показатели скорости и дальности — характеристики, опубликованные украинской разведкой. Фактические параметры полета зависят от условий применения и конкретной модификации ракеты.

Возможность лететь на сверхмалой высоте — важная особенность Филина. Такая траектория может затруднять своевременное обнаружение цели средствами противовоздушной обороны. Реальная эффективность ракеты зависит от маршрута, условий применения и возможностей украинской ПВО.

Какой двигатель установлен на ракете Филин

Несмотря на использование иностранных электронных компонентов, двигатель ракеты имеет российское происхождение. Как сообщает ГУР, на Филине установлен реактивный двигатель R500 производства ООО Рейнольдс.

Аналогичный двигатель ранее обнаружили в российских крылатых авиационных ракетах С-71К Ковер и С-71М Монохром.

Как ракета Филин находит цель

За наведение Филина отвечают инерциальная навигационная система китайского производства и 16-канальная система Комета.

Инерциальная навигация позволяет определять движение ракеты и оценивать ее положение без постоянного получения сигналов от внешних источников. Система Комета также относится к оборудованию, которое Россия использует в своих средствах поражения.

ГУР установило, что бортовое оборудование Филина производит ООО ПЛАЗ. Эта компания также участвует в производстве российских беспилотников Гарпия. Разведка обратила внимание на сходство компоновки и маркировки блоков, установленных на ракете и беспилотнике.

Какие иностранные компоненты обнаружили в ракете Филин

Электронная компонентная база Филина в целом похожа на ту, которую используют в других российских ракетах и беспилотниках. При этом украинская разведка отмечает значительную долю китайских деталей.

По данным ГУР, среди идентифицированных компонентов есть 35 американских и 22 китайских. Разведка также отмечает унификацию технических решений в разных блоках и на электронных платах. Это упрощает производство оборудования и позволяет использовать одинаковые компоненты в различных системах.

Обнаружение иностранной электроники важно для установления каналов поставок и оценки того, насколько российская оборонная промышленность зависит от зарубежных технологий.

Какова дальность ракеты Филин и насколько она опасна для Украины

Дальность полета Филина составляет до 1 200 км. При таких характеристиках ракета потенциально способна преодолевать значительные расстояния, а наземный запуск позволяет использовать соответствующие пусковые установки.

Наличие боевых частей массой 50 и 100 кг также указывает на то, что предусмотрено как минимум два варианта оснащения.

Сколько стоит ракета Филин

Подтвержденной стоимости ракеты Филин в сообщении ГУР МО Украины нет. Поэтому назвать конкретную цену сложно.

Разведка рассматривает эту разработку в контексте российской тенденции создавать относительно недорогие средства воздушного нападения.

Стоимость такого вооружения зависит от серийности производства, цены двигателя, электроники, материалов корпуса и других комплектующих.

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