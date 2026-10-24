Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Координаційного центру з організації бронювання, який опікуватиметься питаннями визначення критично важливих підприємств.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Координаційний центр з організації бронювання: що відомо

– Рішення спрямоване на забезпечення балансу між потребами Сил оборони та стабільною роботою економіки, критичної інфраструктури й підприємств, від яких залежить життєзабезпечення населення, – йдеться у повідомленні.

Координаційний центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган при Кабміні. До його роботи залучатимуть представників державних органів, відповідальних за економічну політику, оборону, безпеку, гуманітарну сферу та роботу критичної інфраструктури.

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Співголовами центру призначено заступника міністра економіки та довкілля і заступника міністра оборони.

Одним із ключових напрямків роботи центру стане узгодження галузевих і регіональних критеріїв критичності підприємств. Він також надаватиме рекомендації щодо їхнього доопрацювання.

Крім цього, центр розглядатиме звернення державних установ стосовно визнання підприємств критично важливими та рекомендуватиме скасування такого статусу. Підставою для розгляду можуть бути й звернення правоохоронних органів.

Ще одним завданням центру буде погодження збільшення обсягів бронювання військовозобов’язаних працівників понад 50%.

Як зміняться критерії критичності підприємств

Уряд уточнив визначення критичної важливості підприємств. У зв’язку із цим центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації повинні переглянути галузеві й регіональні критерії з урахуванням оновленого визначення.

На виконання цієї вимоги відводиться 10 днів від моменту набуття змінами чинності. Оновлені критерії мають пройти погодження в Координаційному центрі.

У Міністерстві економіки наголошують, що перегляд критеріїв не призведе до автоматичної зміни статусу всіх підприємств.

Компанії, які отримали статус критично важливих за критеріями, що залишаться без змін, збережуть його. За оцінкою відомства, таких підприємств буде більшість.

Які обмеження встановили для бронювання працівників

Кабмін визначив граничні обсяги бронювання для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів. Вони зможуть бронювати до 95% військовозобов’язаних працівників.

Скорочення обсягів бронювання не повинно торкнутися критично важливого персоналу. Такі працівники мають бути заброньовані в повному складі.

Нагадаємо, 23 жовтня Кабмін завершив підготовку змін до системи бронювання працівників.

Зміни передбачають оновлення критеріїв визначення критично важливих підприємств, перегляд граничного рівня бронювання та запровадження можливості бронювати 100% працівників за умови виконання мобілізаційного зобов’язання.

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