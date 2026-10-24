Кабинет министров Украины принял решение о создании Координационного центра по организации бронирования, который будет заниматься вопросами определения критически важных предприятий.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Координационный центр по организации бронирования: что известно

— Решение направлено на обеспечение баланса между потребностями Сил обороны и стабильной работой экономики, критической инфраструктуры и предприятий, от которых зависит жизнеобеспечение населения, — говорится в сообщении.

Координационный центр будет действовать как временный консультативно-совещательный орган при Кабмине.

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К его работе будут привлекать представителей государственных органов, ответственных за экономическую политику, оборону, безопасность, гуманитарную сферу и работу критической инфраструктуры.

Сопредседателями центра назначены заместитель министра экономики и окружающей среды и заместитель министра обороны.

Одним из ключевых направлений работы центра станет согласование отраслевых и региональных критериев критичности предприятий. Он также будет предоставлять рекомендации по их доработке.

Кроме этого, центр будет рассматривать обращения государственных учреждений относительно признания предприятий критически важными и рекомендовать отмену такого статуса. Основанием для рассмотрения могут быть и обращения правоохранительных органов.

Еще одной задачей центра станет согласование увеличения объемов бронирования военнообязанных работников свыше 50%.

Как изменятся критерии критичности предприятий

Правительство уточнило определение критической важности предприятий. В связи с этим центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии с учетом обновленного определения.

На выполнение этого требования отводится 10 дней с момента вступления изменений в силу. Обновленные критерии должны пройти согласование в Координационном центре.

В Министерстве экономики подчеркивают, что пересмотр критериев не приведет к автоматическому изменению статуса всех предприятий.

Компании, получившие статус критически важных по критериям, которые останутся без изменений, сохранят его. По оценке ведомства, таких предприятий будет большинство.

Какие ограничения установили для бронирования работников

Кабмин определил предельные объемы бронирования для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. Они смогут бронировать до 95% военнообязанных работников.

Сокращение объемов бронирования не должно затронуть критически важный персонал. Такие работники должны быть забронированы в полном составе.

Напомним, 23 октября Кабмин завершил подготовку изменений в систему бронирования работников.

Изменения предусматривают обновление критериев определения критически важных предприятий, пересмотр предельного уровня бронирования и введение возможности бронировать 100% работников при условии выполнения мобилизационного обязательства.

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