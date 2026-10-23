Якщо Росія продовжить масовані обстріли України з такою самою інтенсивністю, кількість балістичних ракет, які вона застосовує протягом місяця, може перевищити 300 одиниць.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Скільки балістичних ракет РФ може випускати щомісяця

Речник наголосив, що Україна має бути готовою до такого розвитку подій. За словами Ігната, протягом трьох днів Росія запустила майже 80 ракет: 39 – у перший день, 16 – у другий і 23 – у третій.

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За умови збереження таких темпів атак, за місяць російські війська можуть застосувати 320 або більше балістичних ракет.

При цьому Юрій Ігнат сумнівається, що Росія зможе тривалий час підтримувати таку інтенсивність обстрілів.

– Я сумніваюсь, бо вони саме зараз нагнітають ракетами, але ж у них не безкінечні запаси, – зазначив він.

Речник Повітряних сил додав, що для перехоплення понад 300 ракет щомісяця Україні знадобиться велика кількість ракет-перехоплювачів для систем ППО, які надають партнери, зокрема Patriot.

Які запаси ракет і дронів має Росія

Раніше ГУР Міноборони повідомило, що станом на жовтень Росія має в резерві до 700 балістичних ракет і кілька тисяч крилатих ракет різних типів.

Російський оборонно-промисловий комплекс щомісяця виробляє понад 200 ракет і близько 10 тис. БпЛА. Росіяни прагнуть виснажити українську ППО.

У розвідці додали, що попри початок осінніх масованих атак на Україну, ракетні запаси Росії залишаються приблизно на рівні липня 2026 року.

Тоді, за даними ГУР, у розпорядженні Кремля було понад 100 ракет Іскандер-М, понад 60 крилатих ракет Іскандер-К, близько 100 Кинджалів, понад 450 Калібрів, понад 600 Оніксів і понад 120 Цирконів.

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