Упродовж тижня, з 22 до 28 листопада, російські війська атакували Україну понад 1 900 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера та дронами-імітаторами Пародія.

Українська ППО знешкодила майже 1 600 ворожих БпЛА, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Робота ППО за тиждень: скільки дронів знешкодили

У середньому російські окупанти запускали по Україні близько 273 безпілотників щодоби.

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Силам оборони вдалося збити або подавити близько 83% ворожих дронів. Таким чином, п’ять із кожних шести запущених противником безпілотників не досягли своїх цілей.

Найскладнішими цілями для української ППО залишаються реактивні Шахеди, які мають значно вищу швидкість порівняно зі звичайними ударними дронами.

Російські війська дедалі активніше застосовують такі безпілотники. За тиждень ворог запустив 1 126 реактивних Шахедів, із яких українські захисники збили 871, або 77,4%.

– За тиждень їх запустили 1 126 — майже 6 із кожних 10 дронів. Збито 871 реактивний шахед, або 77,4%, – йдеться у повідомленні.

Водночас ефективність знешкодження звичайних Шахедів, Гербер та дронів-імітаторів Пародія сягнула 91%.

До відбиття повітряних атак залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем.

Попри намагання росіян збільшити масштаби повітряних атак та змінити тактику їх проведення, українські захисники цілодобово працюють над підвищенням ефективності ППО та мінімізацією наслідків ворожих ударів для населення й енергетичної інфраструктури.

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