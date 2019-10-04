В Україні почалося будівництво нової траси Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

Якщо в Полтавській області розширюють трасу, що вже існує і роблять її в бетоні, то в Дніпропетровській області трасу будують в полі з нуля. Про це повідомив радник прем’єр-міністра України Юрій Голик.

– Чи будують траси у нас в країні з нуля? Будують. Прямо зараз. Наприклад, нову чотирисмугову трасу Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, – написав Голик в Facebook.

За його Голика, до кінця поточного року будуть готові 20 км нової траси. У 2020 році її планують вивести до каналу Дніпро – Західний Донбас, вливши нову трасу в стару. У 2021 році нову дорогу планують вивести на кордон з Полтавською областю.







В Україні з нуля будують чотирисмугову трасу з Дніпра до Решетилівки – Голик / 2 фотографии

– В ідеалі вже у 2021-му році Дніпро, а отже і Запоріжжя, і Маріуполь, будуть з’єднані з Києвом дійсно сучасною трасою, – підсумував радник прем’єра.

Строят ли трассы у нас в стране с нуля?Строят. Прямо сейчас.Например, новую четырехполосную трассу Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка.Если в Полтавской области расширяют существующую трассу и делают ее в бетоне, то в Днепропетровской области трассу строят с нуля. В полях. В прямом смысле этого слова.На видео как раз процесс «создания» трассы. В этом году будут готовы 20 километров этой трассы.Задача на следующий год – выйти новой построенной трассой к каналу Днепр – Западный Донбасс, влив новую трассу в старую. А в 2021-м году выйти новой трассой на границу с Полтавской областью.В идеальном случае, уже в 2021-м году Днепр, а следовательно и Запорожье, и Мариуполь, будут соединены с Киевом действительно современной трассой.#Не_Ной_А_Строй Опубліковано Юрієм Голиком Середа, 2 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Голик, в Україні цього року поставили рекорд зі швидкості ремонту траси. Так, 130 км дороги Запоріжжя-Маріуполь вдалося відремонтувати всього за 68 днів замість раніше запланованих трьох років. На трасі працювали 637 одиниць техніки і 1 086 осіб.

До речі, раніше Голик казав про те, що стан мостів в Україні критичний і для виправлення цієї ситуації потрібен професійний менеджмент.

Джерело: Gazeta.ua