Можлива реприватизація Укртелекому є фінансово невигідною – експерт

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів про наслідки можливої реприватизації Укртелекому та нинішню вартість компанії на ринку.

Сума, отримана під час реприватизації Укртелекому (якщо така станеться), буде значно меншою за ту, яку отримав держбюджет від приватизації компанії в 2011 році.

Її не вистачить навіть на компенсацію покупцеві під час першої приватизації. Про це пише на своїй сторінці в Facebook економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Нинішня ринкова вартість Укртелекому становить $170-200 млн, що набагато менше суми, яка надійшла в казну в результаті приватизації телеком-оператора в 2011 році, відзначає аналітик.

Кущ обґрунтовує наведену цифру низкою факторів: слабкою динамікою розвитку підприємства і його низькою конкурентоспроможністю, негативною кон’юнктурою на ринку зв’язку, скандальним шлейфом, який супроводжує підприємство через трирічні судові позови, ініційовані ФДМ для реприватизації Укртелекому.

– Якщо застосувати спрощений розрахунок, який не враховує корпоративну специфіку, а базується лише на індикаторі Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA), отримаємо ринкову вартість Укртелекому в розмірі $170-200 млн. Порівняємо цю цифру з $1,3 млрд, за яку компанія була свого часу приватизована. Тобто отриманих грошових коштів не вистачить навіть на повернення оплати колишнім власникам, – зазначає автор.

Як порівняння він наводить недавню угоду з продажу Vodafone Україна, яку вважає показовою для дискусії з питання, чи варто проводити в нашій країні гібридну націоналізацію приватних активів.

Колишній акціонер Vodafone Україна продав у листопаді 2019 року компанію вдвічі дорожче, ніж купив 15 років тому, – за $734 млн. Але навіть цю угоду важко назвати вигідною. Нещодавно керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій оцінював бізнес МТС в Україні в $1,2-1,3 млрд .

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– Приклад Vodafone Україна спробує зараз використовувати група зацікавлених осіб з метою забрати компанію Укртелеком назад в державну власність, зокрема за допомогою рішень судів з гібридної націоналізації. Мовляв, потім вигідно продамо, – прогнозує Кущ.

Однак такі розрахунки, попереджає він, глибоко помилкові. Укртелеком, в недавньому минулому збиткову держкомпанію, некоректно порівнювати з одним з найбільших мобільних операторів, які стрімко розвиваються протягом багатьох років.

Аналітик зіставляє дані фінансової звітності компаній. За підсумками минулого року прибуток Vodafone Україна склав – 12,9 млрд грн, а EBITDA – 6,9 млрд грн. Аналогічні показники Укртелекому значно скромніші – 6,4 млрд грн і 1,6 млрд грн.

Тобто нижче в два рази щодо прибутку і вчетверо щодо EBITDA. Останній показник є ключовим під час визначення ринкової ціни компанії.

Раніше ЗМІ порівнювали можливу реприватизацію Укртелекому за рівнем токсичності угоди з купівлею краденого на чорному ринку. Вона автоматично зробить підприємство небажаним активом, і розсудливий інвестор не піде на повторну купівлю такого підприємства. Така угода виявиться програшною – як фінансово, так і репутаційно.

Нагадаємо, з 1 лютого 2020 року Укртелеком припинить надавати послуги зв’язку через таксофони і почне їх демонтаж.