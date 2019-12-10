Возможная реприватизация Укртелекома является финансово невыгодной – эксперт

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал о последствиях возможной реприватизации Укртелекома и нынешней стоимости компании на рынке.

Сумма, полученная в ходе реприватизации Укртелекома (если таковая произойдет), будет значительно меньшей той, которую получил госбюджет от приватизации компании в 2011 году.

Ее не хватит даже на компенсацию покупателю при первой приватизации. Об этом пишет на своей странице в Facebook экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Нынешняя рыночная стоимость Укртелекома составляет $170-200 млн, что намного меньше суммы, которая поступила в казну в результате приватизации телеком-оператора в 2011 году, отмечает аналитик.

Кущ обосновывает приведенную цифру рядом факторов: слабой динамикой развития предприятия и его низкой конкурентоспособностью, негативной конъюнктурой на рынке связи, скандальным шлейфом, который сопровождает предприятие из-за трехлетних судебных тяжб, инициированных ФГИ для реприватизации Укртелекома.

– Если применить упрощенный расчет, который не учитывает корпоративную специфику, а базируется лишь на индикаторе Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA), получим рыночную стоимость Укртелекома в размере $170-200 млн. Сравним эту цифру с $1,3 млрд, за которую компания была в свое время приватизирована. То есть полученных денежных средств не хватит даже на возврат оплаты прежним собственникам, – отмечает автор.

В качестве показательного сравнения он приводит недавнюю сделку по продаже Vodafone Украина, которую считает маркерной для дискуссии по вопросу, стоит ли проводить в нашей стране гибридную национализацию частных активов.

Прежний акционер Vodafone Украина продал в ноябре 2019 года компанию вдвое дороже, чем купил 15 лет назад, – за $734 млн. В то же время даже эту сделку трудно назвать выгодной. Не так давно руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий оценивал бизнес МТС в Украине в $1,2-1,3 млрд.

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– Пример Vodafone Украина попытается сейчас использовать группа заинтересованных лиц с целью забрать компанию Укртелеком обратно в государственную собственность, в частности с помощью решений судов по гибридной национализации. Мол, потом выгодно продадим, – прогнозирует Кущ.

Однако такие расчеты, предупреждает он, глубоко ошибочны. Укртелеком, в недавнем прошлом убыточную госкомпанию, некорректно сравнивать с одним из крупнейших мобильных операторов, стремительно развивающихся на протяжении многих лет.

Аналитик сопоставляет данные финансовой отчетности компаний: по итогам прошлого года выручка Vodafone Украина составила – 12,9 млрд грн, а EBITDA – 6,9 млрд грн.

Аналогичные показатели Укртелекома значительно скромнее – 6,4 млрд грн и 1,6 млрд грн, то есть ниже в два раза по выручке и вчетверо по EBITDA. Последний показатель является ключевым при определении рыночной цены компании, напоминает Алексей Кущ.

Ранее СМИ сравнивали реприватизацию Укртелекома (если она состоится) по уровню токсичности сделки со скупкой краденого на черном рынке.

Она автоматически сделает предприятие нежелательным активом, и здравомыслящий инвестор не пойдет на повторную покупку такого предприятия. Такая сделка окажется проигрышной — как финансово, так и репутационно.

Напомним, с 1 февраля 2020 года Укртелеком прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет их демонтаж.