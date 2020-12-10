КРОК 1. Визначаємо, хто може отримати таку одноразову допомогу
У затвердженому урядом порядку надання одноразової допомоги виділено дві категорії громадян – це наймані працівники на підприємствах, які закриваються на час локдауну, а також фізичні особи-підприємці (ФОП), які не можуть працювати у цей період.
Проте це стосується лише застрахованих осіб, які або за яких сплачували єдиний внесок у третьому кварталі 2020 року. Ще одна умова – якщо середньомісячний заробіток не перевищував 30 тис. грн.
КРОК 2. Перевіряємо вимоги для отримання компенсації за карантин
Найманий працівник не має права на допомогу, якщо:
- на момент подання заяви працює на підприємстві, що не нарахувало єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування за третій квартал;
- працює на підприємстві, основний вид діяльності якого на 31 жовтня 2020 не входив до Переліку видів економічної діяльності;
- працює в суб’єкта господарювання за сумісництвом;
- середня зарплата перевищує 30 тис. грн (для її обчислення враховуються усі місяці третього кварталу 2020).
ФОПи не можуть розраховувати на 8 тис. грн, якщо:
- держреєстрація становить менше трьох місяців на дату набуття чинності цього закону;
- станом на 9 грудня вони сплатили у 2020 році за себе єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування менше ніж за три місяці;
- основний вид діяльності яких на 31 жовтня не входив до Переліку видів економічної діяльності;
- одночасно є найманими працівниками та ФОПами;
- підприємницька діяльність яких станом на 9 грудня припинена, і це відображено в Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
КРОК 3. Робимо три кроки до отримання 8 тис. грн допомоги
Якщо ми відповідаємо всім вимогам, передусім відкриваємо банківський рахунок за стандартом IBAN, якщо досі його не маємо.
Далі – підключаємося до порталу Дія.
Через нього подаємо заяву до 21 грудня включно.
У цій заяві важливо правильно вказати КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності) підприємства, що першим зазначений у відомостях з Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
КРОК 4. Отримуємо гроші на рахунок
Виплати перерахує Пенсійний фонд через Ощадбанк орієнтовно 24 грудня 2020 року.
Проте у разі виявлення неправдивих відомостей 8 тис. грн доведеться повернути.