У затвердженому урядом порядку надання одноразової допомоги виділено дві категорії громадян – це наймані працівники на підприємствах, які закриваються на час локдауну, а також фізичні особи-підприємці (ФОП), які не можуть працювати у цей період.

Проте це стосується лише застрахованих осіб, які або за яких сплачували єдиний внесок у третьому кварталі 2020 року. Ще одна умова – якщо середньомісячний заробіток не перевищував 30 тис. грн.