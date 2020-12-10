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Як отримати 8 тис. грн допомоги за карантин – інструкція
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Як отримати 8 тис. грн допомоги за карантин – інструкція

Як отримати 8 тис. грн допомоги за карантин – інструкція

Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає виплату одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам та ФОПам, які втратили зарплату або частину доходу внаслідок карантинних обмежень. Як отримати ці гроші та хто має право на них – читайте на Фактах ICTV.

КРОК 1. Визначаємо, хто може отримати таку одноразову допомогу

У затвердженому урядом порядку надання одноразової допомоги виділено дві категорії громадян – це наймані працівники на підприємствах, які закриваються на час локдауну, а також фізичні особи-підприємці (ФОП), які не можуть працювати у цей період.

Проте це стосується лише застрахованих осіб, які або за яких сплачували єдиний внесок у третьому кварталі 2020 року. Ще одна умова – якщо середньомісячний заробіток не перевищував 30 тис. грн.

КРОК 2. Перевіряємо вимоги для отримання компенсації за карантин

Найманий працівник не має права на допомогу, якщо:

  • на момент подання заяви працює на підприємстві, що не нарахувало єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування за третій квартал;
  • працює на підприємстві, основний вид діяльності якого на 31 жовтня 2020 не входив до Переліку видів економічної діяльності;
  • працює в суб’єкта господарювання за сумісництвом;
  • середня зарплата перевищує 30 тис. грн (для її обчислення враховуються усі місяці третього кварталу 2020).

ФОПи не можуть розраховувати на 8 тис. грн, якщо:

  • держреєстрація становить менше трьох місяців на дату набуття чинності цього закону;
  • станом на 9 грудня вони сплатили у 2020 році за себе єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування менше ніж за три місяці;
  • основний вид діяльності яких на 31 жовтня не входив до Переліку видів економічної діяльності;
  • одночасно є найманими працівниками та ФОПами;
  • підприємницька діяльність яких станом на 9 грудня припинена, і це відображено в Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

КРОК 3. Робимо три кроки до отримання 8 тис. грн допомоги

Якщо ми відповідаємо всім вимогам, передусім відкриваємо банківський рахунок за стандартом IBAN, якщо досі його не маємо.

Далі – підключаємося до порталу Дія.

Через нього подаємо заяву до 21 грудня включно.

У цій заяві важливо правильно вказати КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності) підприємства, що першим зазначений у відомостях з Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

КРОК 4. Отримуємо гроші на рахунок

Виплати перерахує Пенсійний фонд через Ощадбанк орієнтовно 24 грудня 2020 року.

Проте у разі виявлення неправдивих відомостей 8 тис. грн доведеться повернути.

Джерело: Мінсоцполітики

Фото: НБУ

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