ШАГ 1. Определяем, кто может получить такую одноразовую помощь
В утвержденном правительством порядке предоставления единовременного пособия выделены две категории граждан – это наемные работники на предприятиях, которые закрываются на время локдауна, а также физические лица-предприниматели (ФЛП), которые не могут работать в этот период.
Однако это касается только застрахованных лиц, которые или за которых платили единый взнос в третьем квартале 2020 года. Еще одно условие — если среднемесячный заработок не превышал 30 тыс. грн.
ШАГ 2. Проверяем требования для получения компенсации за карантин
Наемный работник не имеет права на помощь, если:
- на момент подачи заявления работает на предприятии, не насчитавшем единый взнос на общеобязательное социальное страхование за третий квартал;
- если работает на предприятии, основной вид деятельности которого на 31 октября 2020 не относился к Перечню видов экономической диядьности;
- если работает на предприятии по совместительству;
- средняя зарплата превышает 30 тыс. грн (для ее вычисления учитываются все месяцы третьего квартала 2020).
ФЛП не могут рассчитывать на 8 тыс. грн, если:
- госрегистрация составляет менее трех месяцев на дату вступления в силу этого закона;
- по состоянию на 9 декабря они заплатили в 2020 году за себя единый взнос на общеобязательное социальное страхование менее чем за три месяца;
- основной вид деятельности которых на 31 октября не относился к Перечню видов экономической деятельности;
- одновременно являются наемными работниками и ФЛП;
- предпринимательская деятельность которых на 9 декабря приостановлена, и это отражено в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
ШАГ 3. Делаем три шага для получения 8 тыс. грн помощи
Если мы соответствуем всем требованиям, прежде всего открываем банковский счет по стандарту IBAN, если до сих пор его нет.
Дальше — подключаемся к порталу Дія.
Через него подаем заявление до 21 декабря включительно.
В заявлении важно указать правильный КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) предприятия, указанный первым в сведениях из Единого госреестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
ШАГ 4. Получаем деньги на счет
Выплаты перечислит Пенсионный фонд через Ощадбанк ориентировочно 24 декабря 2020 года.
Однако в случае обнаружения ложных сведений 8 тыс. грн придется вернуть.