В утвержденном правительством порядке предоставления единовременного пособия выделены две категории граждан – это наемные работники на предприятиях, которые закрываются на время локдауна, а также физические лица-предприниматели (ФЛП), которые не могут работать в этот период.

Однако это касается только застрахованных лиц, которые или за которых платили единый взнос в третьем квартале 2020 года. Еще одно условие — если среднемесячный заработок не превышал 30 тыс. грн.