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Как получить 8 тыс. грн помощи за карантин — инструкция
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Как получить 8 тыс. грн помощи за карантин — инструкция

Как получить 8 тыс. грн помощи за карантин — инструкция

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий выплату единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам и ФЛП, которые потеряли зарплату или часть дохода вследствие карантина. Как получить эти деньги и кто имеет право на них — читайте на Фактах ICTV.

ШАГ 1. Определяем, кто может получить такую ​​одноразовую помощь

В утвержденном правительством порядке предоставления единовременного пособия выделены две категории граждан – это наемные работники на предприятиях, которые закрываются на время локдауна, а также физические лица-предприниматели (ФЛП), которые не могут работать в этот период.

Однако это касается только застрахованных лиц, которые или за которых платили единый взнос в третьем квартале 2020 года. Еще одно условие — если среднемесячный заработок не превышал 30 тыс. грн.

ШАГ 2. Проверяем требования для получения компенсации за карантин

Наемный работник не имеет права на помощь, если:

  • на момент подачи заявления работает на предприятии, не насчитавшем единый взнос на общеобязательное социальное страхование за третий квартал;
  • если работает на предприятии, основной вид деятельности которого на 31 октября 2020 не относился к Перечню видов экономической диядьности;
  • если работает на предприятии по совместительству;
  • средняя зарплата превышает 30 тыс. грн (для ее вычисления учитываются все месяцы третьего квартала 2020).

ФЛП не могут рассчитывать на 8 тыс. грн, если:

  • госрегистрация составляет менее трех месяцев на дату вступления в силу этого закона;
  • по состоянию на 9 декабря они заплатили в 2020 году за себя единый взнос на общеобязательное социальное страхование менее чем за три месяца;
  • основной вид деятельности которых на 31 октября не относился к Перечню видов экономической деятельности;
  • одновременно являются наемными работниками и ФЛП;
  • предпринимательская деятельность которых на 9 декабря приостановлена, ​​и это отражено в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

ШАГ 3. Делаем три шага для получения 8 тыс. грн помощи

Если мы соответствуем всем требованиям, прежде всего открываем банковский счет по стандарту IBAN, если до сих пор его нет.

Дальше — подключаемся к порталу Дія.

Через него подаем заявление до 21 декабря включительно.

В заявлении важно указать правильный КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) предприятия, указанный первым в сведениях из Единого госреестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

ШАГ 4. Получаем деньги на счет

Выплаты перечислит Пенсионный фонд через Ощадбанк ориентировочно 24 декабря 2020 года.

Однако в случае обнаружения ложных сведений 8 тыс. грн придется вернуть.

Источник: Минсоцполитики

Фото: НБУ

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