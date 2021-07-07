Всі вимоги виконані: Україна розраховує отримати $700 млн від МВФ у 2021 році

Україна сподівається отримати у 2021 році транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі близько $0,7 млрд ($700 млн) за програмою stand-by.

Наразі міністр фінансів Сергій Марченко з делегацією веде відповідні переговори у Вашингтоні. Про це під час прес-конференції після форуму Україна 30 повідомив очільник Мінекономіки Олексій Любченко.

Він зазначив, що всі зобов’язання, які брала на себе Україна, виконані. Тому уряд сподівається, що кошти все ж вдасться отримати.

Але, на думку Олексія Любченка, не варто очікувати великих економічних потрясінь навіть якщо черговий транш МВФ не надійде в Україну до кінця року.

У червні 2020 року Міжнародний валютний фонд затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Перший транш у розмірі $2,1 млрд наша держава вже отримала.

Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна обов’язково виконає всі вимоги МВФ і восени отримає черговий транш. За його словами, узгодженням термінів займається уряд.

Також глава держави запевнив, що без траншу МВФ Україна впорається.