Україна обов’язково виконає всі вимоги МВФ і на початку осені чи восени отримає черговий транш – узгодженням термінів займається уряд.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю західним ЗМІ.
– Ми обов’язково зробимо те, що пообіцяли. Я думаю, що на початку осені або восени буде транш. Термінами займається уряд, – сказав глава держави.
Водночас Зеленський запевнив, що без траншу МВФ Україна впорається.
– Не бачу в цьому глобальної проблеми. Треба навчитися жити самостійно. І мені здається, що це правильно у всіх сенсах, –зазначив Зеленський.
Хоча вважає, що не можна порівнювати стратегію й тактику поведінки МВФ щодо України з багатьма країнами, оскільки у нас є ускладненість – йде війна, і гроші витрачаються не на пріоритети з точки зору економіки, а на безпеку.
МВФ про виділення Україні другого траншу
Тиждень тому в МВФ заявили, що визнають прогрес в переговорах щодо надання Україні другого траншу за програмою stand-by, проте вимагають більшого для завершення першого перегляду.
Водночас деталей не назвали, лише нагадали про зобов’язання України щодо ухвалення низки законів, зниження бюджетного дефіциту, а також посилення антикорупційної вертикалі і судової системи.