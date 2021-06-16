Україна обов’язково виконає всі вимоги МВФ і на початку осені чи восени отримає черговий транш – узгодженням термінів займається уряд.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю західним ЗМІ.

– Ми обов’язково зробимо те, що пообіцяли. Я думаю, що на початку осені або восени буде транш. Термінами займається уряд, – сказав глава держави.

Водночас Зеленський запевнив, що без траншу МВФ Україна впорається.

– Не бачу в цьому глобальної проблеми. Треба навчитися жити самостійно. І мені здається, що це правильно у всіх сенсах, –зазначив Зеленський.

Хоча вважає, що не можна порівнювати стратегію й тактику поведінки МВФ щодо України з багатьма країнами, оскільки у нас є ускладненість – йде війна, і гроші витрачаються не на пріоритети з точки зору економіки, а на безпеку.

МВФ про виділення Україні другого траншу

Тиждень тому в МВФ заявили, що визнають прогрес в переговорах щодо надання Україні другого траншу за програмою stand-by, проте вимагають більшого для завершення першого перегляду.

Водночас деталей не назвали, лише нагадали про зобов’язання України щодо ухвалення низки законів, зниження бюджетного дефіциту, а також посилення антикорупційної вертикалі і судової системи.