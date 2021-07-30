Група ICU стала найбільшим торговцем ОВДП на біржовому ринку за підсумками 2020 року. Згідно з річним звітом Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), обсяг біржових угод з держоблігаціями, проведених групою, склав 131,7 млрд грн – це майже 20% від загального обсягу біржових контрактів.

Таким чином, ICU утримує безперервне лідерство на ринку ОВДП вже протягом понад 10 років.

– Всупереч кризовому 2020 року нам вдалося не тільки зберегти інтерес інвесторів до українських боргових інструментів, а й суттєво примножити їх кошти шляхом інвестування в цей надійний актив. Завдяки спрощенню доступу до інвестування та підвищенню фінансової грамотності виріс попит на ОВДП з боку приватних інвесторів, – сказав Костянтин Стеценко, засновник групи ICU.

Стеценко додає, що це значно прискорило темпи розвитку боргового ринку та заклало основу для розвитку інших сегментів фондового ринку насамперед – корпоративних облігацій.

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Обсяг торгів держоблігацій, за даними НКЦПФР, минулого року зріс на 31,10%, досягнувши 826 млрд грн. З них більше третини, а саме 329,81 млрд грн – торги на біржовому ринку.

– ОВДП посіли ключове місце в інвестиційному портфелі як юридичних, так і фізичних осіб. 100% державна гарантія дозволяє інвесторам диверсифікувати свої активи та отримувати високі доходи при мінімальних ризиках, – зазначила Євгенія Грищенко, заступниця директора ICU.

Євгенія зазначає, що впровадження діджитал рішень, як-от їх онлайн-система з торгівлі держоблігаціями ICU Trade, спростило доступ до ОВДП, зробивши їх простим і зручним інструментом нарівні з класичним банківським депозитом.

Повний текст річного звіту НКЦПФР можна прочитати тут.

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними інвестиціями. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Заснована у 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад $500 млн.

Засновники ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.