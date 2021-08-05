Київська школа економіки (KSE) спрогнозувала менше зростання ВВП у 2021 році у порівнянні з квітневими очікуваннями. Водночас прогнозується більше зростання ВВП на 2022 рік.

У 2021 році, згідно з припущенням, ВВП зросте до 3,6%. Згідно з квітневим сценарієм, цей показник повинен був збільшитися на 4,7%.

Однак у 2022 році очікується зростання на 4,4% у порівнянні з 2,7% у квітневій перспективі. Про це повідомив керівник Центру макроекономічного моделювання KSE Юрій Шоломицький.

За його словами, одна з причин зміни прогнозу – незадовільні темпи вакцинації проти коронавірусу та можливі спалахи через штам Дельта.

Експерти очікують, що до кінця 2021 року інфляція складе 8%, до середини 2022 року знизиться до 5%, а наприкінці наступного року складе 4,3%. На це вплине два фактори – відновлення світових цін і стримуюча монетарна політика Національного банку України.

За даними KSE, очікується курс валют на рівні 28,2 грн/$ 1 наприкінці 2021 року. Далі гривня, найімовірніше, знецінюватиметься на 3% в рік. У 2022 році експерти прогнозують обмінний курс на рівні 28,9 грн/$ 1 у 2022 році та 29,9 грн/$ 1 у 2023 році.