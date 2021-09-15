Кабінет міністрів на своєму засіданні в середу, 15 вересня, схвалив законопроект про державний бюджет України на 2022 рік. Уперше цей документ розроблено на основі трирічної бюджетної декларації (затвердженої на 2022-2024 роки).

Тепер держбюджет повинна розглянути Верховна Рада України.

Які показники закладає уряд у держбюджет-2022 та як планується профінансувати ключові сфери – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Серед пріоритетних сфер фінансування в Кабміні визначили: охорону здоров’я, освіту, підтримку ветеранів, посилення обороноздатності та безпеки держави, розвиток інфраструктури, цифровізацію.

Зокрема, планується в 1,6 раза підвищити зарплати медпрацівників, а також збільшити розмір стипендій студентів, на 100% забезпечити житлом ветеранів АТО, котрі перебувають у черзі.

Виділять кошти і на підготовку Всеукраїнського перепису населення.

Макропоказники

Зростання реального ВВП України закладається на рівні 3,8%.

Інфляція (індекс споживчих цін грудень до грудня), за прогнозами уряду, складе 6,2%.

Курс національної валюти прогнозують на рівні 28,6-28,7 грн за долар.

Проект держбюджету побудовано на прогнозі зростання номінального ВВП до 5,368 трлн грн у 2022 році.

Середньомісячна заробітна плата наступного року складе 15 258 грн. А рівень безробіття – 8,5%.

Доходи держбюджету-2022 складуть 1277,7 млрд грн (що на 161,7 млрд грн більше, порівнюючи з 2021 роком).

Видатки закладаються на рівні 1465,7 млрд грн (це на 103,1 млрд грн більше, порівнюючи з 2021 роком).

Дефіцит держбюджету в Кабміні скорочують на два відсоткових пункти: з 5,5% цього року до 3,5% у 2022 році. В абсолютних цифрах дефіцит держбюджету в 2022 році планується на рівні 188 млрд грн.

Охорона здоров’я

Як зазначив під час презентації проекту держбюджету міністр фінансів Сергій Марченко, видатки на медицину наступного року зростуть до 197,2 млрд грн. Це на 35,8 млрд грн більше, порівнюючи з показниками поточного року.

Кошти, що виділяються за програмою медичних гарантій, куди входить і Covid-пакет, становитимуть майже 158 млрд грн.

На систему громадського здоров’я та вакцинацію українців проти коронавірусу передбачено спрямувати 6 млрд грн.

На високоспеціалізовану меддопомогу хочуть спрямувати 19,1 млрд грн, на закупівлю медичного обладнання – 2,7 млрд грн, на підтримку регіональних лікарень – 2,4 млрд грн, на трансплантацію та лікування за кордоном – 1,5 млрд грн.

Заплановано й підвищення зарплат медиків:

• середня місячна зарплата лікаря повинна скласти 22 500 грн;

• зарплата середнього медперсоналу – 14 500 грн.

Освіта

Видатки на сферу освіти заплановані в сумі 185,6 млрд грн (що більше показників поточного року на 16,7 млрд грн).

Із цієї суми 108 млрд грн хочуть виділити на зарплати вчителів, а 4,5 млрд грн – на стипендії студентам.

Розмір стипендій студентів вищих навчальних закладів буде збільшено. З 1 січня мінімальна стипендія складе 2000 грн (зросте на 700 грн), а підвищена для відмінників – 2 550 грн (зросте на 890 грн).

Планується підвищити стипендії і для учнів закладів профтехосвіти: з 490 грн до 1 250 грн.

Ще 100 млн грн виділяють на проектування Президентського університету, створення якого ініціював глава держави Володимир Зеленський.

Пенсії та субсидії

Видатки на субсидії плануються на рівні 34 млрд грн. Йдеться про опалювальний сезон 2021-2022 років.

Загалом же на пільги та субсидії для 4,6 млн осіб (з урахуванням авансування в попередньому році) закладено 41,4 млрд грн.

На пенсії для майже 11 млн українців у 2022 році хочуть виділити 200,6 млрд грн.

Бюджет Пенсійного фонду у проекті держбюджету на 2022 рік становить 531 млрд грн (що на 31 млрд більше за показник 2021 року).

Додаткові видатки на індексацію пенсій з 1 березня плануються в розмірі 28,2 млрд грн, виплати військовим пенсіонерам – 10,6 млрд грн. Крім того, передбачено 2,5 млрд грн для перерахунку пенсій чорнобильцям.

Загальні видатки на соціальне забезпечення та соціальний захист громадян наступного року мають скласти 320,1 млрд грн (це на 7,3 млрд грн більше за показники поточного року).

Інші показники

Видатки на підтримку ветеранів війни на Донбасі складуть 13,9 млрд грн (це більше планового показника 2021 року на 6,1 млрд грн). Зокрема, передбачено виділення 5,5 млрд грн на забезпечення ветеранів житлом (йдеться про 4 000 учасників АТО/ООС).

На сферу культури та мистецтва виділять 13,5 млрд грн (з них 2 млрд грн – на створення українських фільмів, а 1,8 млрд грн – на Велику реставрацію).

На фізичну культуру та спорт виділять 11,3 млрд грн (з них 4,65 млрд грн підуть на будівництво, ремонт та реконструкцію понад 200 спортивних об’єктів).

На сектор безпеки та оборони планується спрямувати 5,95% ВВП. Загалом витрати на цю сферу зростуть на 52,1 млрд грн (порівняно з поточним роком) – до 319,4 млрд грн.

Видатки для Міністерства оборони України заплановані в сумі 131 млрд грн (з них 72 млрд грн – на зарплату, 32,9 млрд грн – на розвиток озброєння та військової техніки, 1,3 млрд грн – на будівництво житла для військовослужбовців).

Видатки на будівництво та реконструкцію доріг передбачені на рівні 124,1 млрд грн. Із цієї суми 78,6 млрд грн хочуть залучити із Дорожнього фонду, а 40 млрд грн – як запозичення під державні гарантії. Ще 5,5 млрд грн можуть скласти кошти міжнародних фінансових організацій та урядів інших держав.

На державну підтримку вугільної галузі та часткове покриття оплати праці шахтарів закладають 4,5 млрд грн.

Видатки на екологію наступного року передбачені в сумі 11,2 млрд грн (з них 2,9 млрд грн – на безпеку в зоні відчуження та ЧАЕС, а 687 млн грн – на збереження лісів).

На фінансування агросектору в проекті бюджету закладено 8 млрд грн (з них 715 млн грн – на реалізацію земельної реформи, 4,6 млрд грн – на держпрограми підтримки аграріїв).

Передбачено витрати в розмірі 3 млрд грн на програму Доступні кредити 5-7-9% (ця сума розрахована для 20 тис. підприємців).

Видатки на науку закладені в сумі 13,8 млрд грн.

На цифровізацію Кабмін пропонує виділити 7,9 млрд грн. З них 1,7 млрд грн хочуть спрямувати на підготовку до Всеукраїнського переписку населення, що запланований на 2023 рік. На доступ до інтернету в сільській місцевості виділяють 500 млн грн, а на розвиток IT-освіти – 300 млн грн.

На розвиток оборонно-промислового комплексу вирішили спрямувати 2,5 млрд грн, а на космічну галузь – 3 млрд грн.

Державний бюджет-2022 планують представити у Верховній Раді на розгляд народних депутатів 21 вересня.

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев переконаний, що бюджетної ночі цього року не буде, проте може бути “гаряче”.