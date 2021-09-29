Критичний дефіцит металобрухту: підприємства врятує мораторій на його експорт

Українські металурги звернулися до представників влади з проханням не допустити зупинки підприємств, де загалом працює 600 тис. людей. Усе через критичну нестачу металобрухту.

Нині це стратегічна сировина для усіх металургів, адже жодна технологія – ані конверторна, ані електрометалургійна – не дозволяє виплавити сталь без брухту.

Водночас його заготівля щорічно зменшується. У 2020-му по всій країні вдалося зібрати близько 3 млн тонн – це найменше за всі роки незалежності.

Цьогоріч ситуація погіршилася ще більше. Це відчули і на підприємстві в Дніпрі.

– У цьому цеху працює близько тисячі співробітників. Ми виробляємо колеса для пасажирських і вантажних вагонів. Через дефіцит металобрухту ми втрачаємо замовлення, а наші співробітники можуть втратити свою роботу, – розповів глава правління Інтерпайп НТЗ Сергій Костенко.

Додалася ще одна проблема – почав різко зростати експорт. За попередніми підрахунками, вже збільшився у 20 разів. Це майже 400 тис. тонн.

Сировину вивозять переважно до Туреччини та невизнаного Придністров’я.

Фахівці вважають, що врятувати ситуацію можливо лише запровадженням тимчасової заборони на експорт металобрухту.

– Ми закликаємо Кабмін піти на оперативні, економічно обґрунтовані заходи, і тимчасово заборонити експорт металобрухту. Так роблять наші сусіди. Навіть ЄС розглядає варіант із введенням мораторію на вивезення брухту, – сказав президент об’єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков.

Україна втрачає податкові надходження не тільки від скорочення виробництва на метпідприємствах, але й від експорту металобрухту за непрозорими схемами. Митники виявили порушень під час експорту на близько $10 млн.

Поки металурги очікують реакції Кабміну, металобрухт і далі вивозиться з країни, а в стратегічній для економіки галузі поглиблюється криза, наслідки якої може відчути вся країна.