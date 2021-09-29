Критический дефицит металлолома: предприятия спасет мораторий на его экспорт

Украинские металлурги обратились к представителям власти с просьбой не допустить остановки предприятий, где в целом работает 600 тыс. человек. Все из-за критической нехватки металлолома.

Сейчас это стратегическое сырье для всех металлургов, поскольку ни одна технология — ни конверторная, ни электрометаллургическая — не позволяет выплавить сталь без лома.

В то же время его заготовка ежегодно уменьшается. В 2020-м по всей стране удалось собрать около 3 млн тонн — это меньше, чем за все годы независимости.

В этом году ситуация еще больше ухудшилась. Это почувствовали и на предприятии в Днепре.

— В этом цехе работает около тысячи сотрудников. Мы производим колеса для пассажирских и грузовых вагонов. Из-за дефицита металлолома мы теряем заказы, а наши сотрудники могут потерять свою работу, — рассказал глава правления Интерпайп НТЗ Сергей Костенко.

Добавилась еще одна проблема — начал резко расти экспорт. По предварительным подсчетам, уже увеличился в 20 раз. Это почти 400 тыс. тонн.

Сырье вывозят преимущественно в Турцию и непризнанное Приднестровье.

Специалисты считают, что спасти ситуацию может только введение временного запрета на экспорт металлолома.

– Мы призываем Кабмин пойти на оперативные, экономически обоснованные меры, и временно запретить экспорт металлолома. Так делают наши соседи. Даже ЕС рассматривает вариант с введением моратория на вывоз лома, – сказал президент объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков.

Украина теряет налоговые поступления не только от сокращения производства на метпредприятиях, но и от экспорта металлолома по непрозрачным схемам. Таможенники выявили нарушений при экспорте на около $10 млн.

Пока металлурги ожидают реакции Кабмина, металлолом и дальше вывозится из страны, а в стратегической для экономики отрасли углубляется кризис, последствия которого может почувствовать вся страна.