Маршрутка за 40 грн: чому підвищуються тарифи і чи покращиться комфорт

В Україні триває здорожчання проїзду в громадському транспорті. Найбільше це зачепило приміські маршрутки – там ціни піднялися на 5-6 гривень.

Тисячам громадян на дорогу з роботи і додому доводиться витрачати до ста гривень щодня.

– Маршрутка зараз 40 грн. Якщо ви підняли ціни на проїзд, підвищуйте зарплати. Це несправедливо, – скаржиться пасажирка з Львівщини.

У Вінниці ціни зросли з чотирьох гривень до восьми, така ж ситуація у Житомирі.

– Паливо дорожчає, запчастини. Масло теж дороге. Така система, нічого не вдієш, – пояснює один із водіїв приміської маршрутки.

Зміни тарифу в Маріуполі пояснюють виключно оновленням автопарку, адже міська влада взяла в лізинг нові автобуси.

Тим часом у Києві ціни на громадський транспорт практично не змінилися. Зросла вартість маршрутів з передмістя: аби дістатися столиці з Боярки, Ірпеня чи Вишневого, пасажирам вже доводиться платити 25-30 гривень.

За словами перевізників, на тарифи вплинули ціни на пальне і пандемія коронавірусу. Пасажири користуються транспортом вранці і ввечері, а в обідню пору автобуси майже порожні.

На жаль, здорожчання проїзду навряд чи позначиться на комфорті пасажирів – відсутність кондиціонерів, обшарпані салони та іржаві кузови нікуди не подінуться.

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