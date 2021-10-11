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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Україна запропонує ЄС стратегічний діалог у сфері енергетики – Шмигаль

Денис Шмигаль

Росія вдавалася і буде вдаватися до шантажу на різних рівнях, тому Україна запропонує Євросоюзу стратегічний діалог у сфері енергетики.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму Інтеграція України до ENTSO-E.

– Нині ми спостерігаємо це прикладі газового шантажу щодо введення в експлуатацію Північного потоку-2. Саме тому ми запропонуємо нашим європейським партнерам започаткувати стратегічний енергетичний діалог високого рівня з залученням держав-членів ЄС між Україною і Євросоюзом, – сказав глава уряду.

Він пояснив, що Україна спільно з ЄС мають виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи, яке охоплюватиме і транспортування газу, і синхронізацію українських електромереж, і виробництво відновлювальних джерел енергії.

– Синхронізація України з ENTSO-E зіграє ключову роль в енергетичній безпеці та безпеці постачання для Центральної і Східної Європи. Саме тому важливо дотримуватися графіка синхронізації мереж і завершити процес до 2023 року, – наголосив Шмигаль.

Фото: Урядовий портал

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