Украина предложит ЕС стратегический диалог в сфере энергетики — Шмыгаль

Россия прибегала и будет прибегать к шантажу на разных уровнях, поэтому Украина предложит Евросоюзу стратегический диалог в сфере энергетики.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума Интеграция Украины в ENTSO-E.

— Сейчас мы наблюдаем это на примере газового шантажа относительно ввода в эксплуатацию Северного потока-2. Именно поэтому мы предложим нашим европейским партнерам создать стратегический энергетический диалог высокого уровня с привлечением государств-членов ЕС между Украиной и Евросоюзом, — сказал глава правительства.

Он объяснил, что Украина совместно с ЕС должны выработать общее долгосрочное видение энергетической безопасности Европы, которое охватит и транспортировку газа, и синхронизацию украинских электросетей, и производство возобновляемых источников энергии.

— Синхронизация Украины с ENTSO-E сыграет ключевую роль в энергетической безопасности и безопасности поставки для Центральной и Восточной Европы. Именно поэтому важно придерживаться графика синхронизации сетей и завершить процесс до 2023 года, — отметил Шмыгаль.