Продаж Першого київського машинобудівного заводу в межах Великої приватизації, ініційованої Володимиром Зеленським, відкриває нові можливості для міста та держави.

Про це у коментарі заявив екс-президент FIABCI в Україні Дмитро Ковганич.

— Будь-яке підприємство, яке стало неробочим, не працює для економіки та інвестицій у цю зону. І ділянка в центрі Києва, яка фактично простоювала – економічно недоцільний об’єкт. Після продажу завдання забудовника – помиритися з певними історичними, соціальними інтеграціями, щоб це всіх влаштовувало. З певною системою інвестування в цю історію ми можемо отримати дещо соціально та економічно вигідне, привабливе як для Києва, так і країни загалом, – переконаний експерт.

За його словами, продаж заводу позитивно вплине на інвестиційний клімат держави та сприятиме притоку інвестицій.

— Та перша інвестиція – це лише перший крок. Ще невідомо, що новий власник лоту зробить, з яким підходом, як приймаються пропозиції, щоб задовольнити державні та соціальні інтереси – це вже питання наступне, наступного кроку, – наголосив Дмитро Ковганич.

Коментуючи адекватність ціни, виставленої за цей лот, експерт заявив, що вона формувалася з урахуванням проблем, пов’язаних із ПКМЗ.

— Будь-який об’єкт може мати занижену вартість. Коефіцієнт заниження іноді достатньо просто обрахувати економічно, з точки зору боргів, проблем, які можна оцифрувати та перевести у фінансову площину. Але є соціальні та інші питання, які складаються у загальну сукупну оцінку цього об’єкту. Ціна сформована, вона така є. І якщо угода відбулася, значить, вона щонайменше влаштовує обидві сторони. Гіпотетично, якби цих усіх проблем не було – ціна однозначно була б вищою, – підсумував Дмитро Ковганич.

Перший київський машинобудівний завод – перший проданий крупний об’єкт з переліку Великої приватизації, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

На аукціоні з продажу заводу, що відбувся у Фонді держмайна 27 жовтня, переміг консорціум девелоперів – компанії UDP та А Development. Вони запропонували найвищу ціну – 1,4 млрд грн. З урахуванням боргів заводу – понад 500 млн грн, бюджет від цієї угоди отримає майже 2 млрд грн.