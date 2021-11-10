Кабінет міністрів України ухвалив сьогодні рішення про об’єднання компанії Центренерго з державними вугільними шахтами в єдину структуру з метою подальшої приватизації.

Для цього Кабмін вирішив відмовитися від ухваленого ще в 2014 році рішення про ліквідацію НАК Енергетична компанія України, яка свого часу була акціонером компаній паливно-енергетичного комплексу.

На базі НАК Енергетична компанія України й буде створено нову структуру за участю Центренерго (державної енергетичної компанії, яка займається виробництвом та постачанням електроенергії) і шахт.

– Йдеться про те, щоб державну компанію Центренерго та державні шахти об’єднати в єдину структуру. Це дозволить забезпечити безперебійні поставки вугілля для Центренерго, а державні шахти отримають чіткий канал збуту, нормальний рівень розрахунків та можливості для модернізації. Сьогоднішнє рішення стосується відновлення роботи підприємства Енергетична компанія України. І саме на базі цього підприємства буде проведено об’єднання, – пояснив на засіданні уряду прем’єр Денис Шмигаль.

При цьому він запевнив, що уряд не відмовляється від планів з приватизації Центренерго. На думку Шмигаля, створення нової об’єднаної компанії, де є і видобуток вугілля, і генерація, лише підвищить інтерес потенційних покупців під час відкритого аукціону.

Згідно із ухваленою Кабміном постановою, скасовується рішення про ліквідацію Енергетичної компанії України. Їй передадуть держпакет акцій Центренерго, а також та державні вугільні шахти.

– У подальшому компанії передбачається передати належний державі пакет акцій ПАТ Центренерго, після чого статутний капітал компанії підлягає збільшенню, – зазначається в пояснювальній записці до постанови.

Згодом 100% акцій цієї об’єднаної компанії стануть об’єктом великої приватизації.

Варто зазначити, що Кабмін ще в жовтні 2020 року затвердив план зі створення нового акціонерного товариства за участю Центренерго та державних вуглевидобувних підприємств. Тепер уряд визначився, на базі якої компанії це робитимуть.

У червні стало відомо, що Фонд державного майна відклав приватизацію шести обленерго, які перебувають у власності держави, і Одеського припортового заводу. Тоді ж зазначалося, що приватизація Центренерго повинна відбутися в першому кварталі 2022 року.

Водночас в Україні є список із сотень підприємств, що не підлягають приватизації. Серед них – Укрпошта, Укрзалізниця, Енергоатом, Нафтогаз України.