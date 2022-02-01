У четвер, 27 січня, вартість ф’ючерсу на нафту Brent наближається до 91 долара за барель. Це випливає із даних, які опубліковані на лондонській біржі ICE.

Так, станом на 14:54 за київським часом ціна досягла рекордних 90,89 доларів.

Також днями стало відомо про те, що Мінекономіки вирішило підвищити граничні ціни на бензин.

Таким чином, розрахункові ціни для бензину піднялися на 1,33 грн з 27,92 грн до 29,25 грн/літр, а для дизельного палива підвищено на 1,68 грн – з 25,16 грн до 26,84 грн/літр.

Чого чекати від цін на бензин у лютому 2022 року та які фактори на них вплинуть – розповів Фактам ICTV директор Науково-технічного центру Психея, кандидат технічних наук Геннадій Рябцев.

Експерт наголосив, що у лютому ціна на бензин в Україні безперечно зросте, і на це вплинуть, насамперед, два фактори, які вже діють на паливо у перші тижні з початку 2022 року.

– Це зростання вартості на кордоні, яке складе близько 14-15% і те, що національна валюта дешевшає – насамперед щодо євро, в якому й визначається акцизний податок та за яке закуповується паливо. Це падіння становило приблизно 1,40 грн, – розповів Рябцев.

Він додав, що кожен відсоток зростання вартості на кордоні становить приблизно десять копійок вартості в роздріб. А кожна гривня падіння національної валюти – близько 70, а то й 80 копійок подорожчання бензину на заправках.

– Зрозуміло, що все це потрібно розраховувати з люфтом, певною затримкою, яка на даний момент становить від 11 до 13 діб, – зазначив експерт.

Рябцев розповів, що подорожчання євро щодо гривні поступово призвело до того, що після свят учасники ринку почали піднімати ціни.

– За кілька тижнів ціни зросли приблизно на 1,50 грн. Щоб відпрацювати це подорожчання залишалося ще близько 70-80 копійок, на які необхідно було підняти ціни, щоб вони відповідали кон’юнктурі, що склалася. Але 24 січня Мінекономіки випустило рекомендації, в яких фактично закликало трейдерів підняти ціни на бензин на 1,33 грн, а на дизельне паливо на 1,78 грн замість тих 70-80 копійок, які були економічно обґрунтовані, – повідомив він.

Таким чином, як зазначає експерт, у лютому трейдери підніматимуть ціни, аргументуючи це рекомендаціями Мінекономіки.