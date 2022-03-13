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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Всі ваші гроші на картках: НБУ спростував черговий фейк

Валентина Летяк редакторка стрічки
Всі ваші гроші на картках: НБУ спростував черговий фейк

У Нацбанку України спростували інформацію із соцмереж про те, що гроші з платіжних карток треба було зняти готівкою до 12 березня, бо наступного дня нібито вже не працюватиме система електронних платежів (СЕП).

– Одразу повідомляємо – це неправда! Насправді СЕП працює щодня – 23 години та сім днів на тиждень. Робочий день у СЕП впливає лише на дату відображення здійснених операцій у балансі банків. А операції з платіжними картками, такі як зняття готівки чи безготівкова оплата товарів чи послуг, не обробляються в СЕП, вони здійснюються через окремі платіжні системи (Mastercard, Visa, ПРОСТІР тощо), – пояснив регулятор.

Там також нагадали, що ці платіжні системи працюють і на вихідні, і вночі, тому банкомати і термінали працюють, незалежно від робочого часу банків.

– Сьогодні вже 13 березня, відповідно ви можете переконатися, що ваші гроші цілі й неушкоджені, а банкомати й термінали працюють як завжди. Тому ще раз просимо вас зберігати спокій та не вірити фейкам. І пам’ятайте, що ворог – підступний та брехливий, – наголосили в НБУ.

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Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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