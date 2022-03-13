Всі ваші гроші на картках: НБУ спростував черговий фейк

У Нацбанку України спростували інформацію із соцмереж про те, що гроші з платіжних карток треба було зняти готівкою до 12 березня, бо наступного дня нібито вже не працюватиме система електронних платежів (СЕП).

– Одразу повідомляємо – це неправда! Насправді СЕП працює щодня – 23 години та сім днів на тиждень. Робочий день у СЕП впливає лише на дату відображення здійснених операцій у балансі банків. А операції з платіжними картками, такі як зняття готівки чи безготівкова оплата товарів чи послуг, не обробляються в СЕП, вони здійснюються через окремі платіжні системи (Mastercard, Visa, ПРОСТІР тощо), – пояснив регулятор.

Там також нагадали, що ці платіжні системи працюють і на вихідні, і вночі, тому банкомати і термінали працюють, незалежно від робочого часу банків.