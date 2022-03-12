У банкоматах Приватбанку можна зняти до 100 тис. грн в день

Клієнти Приватбанку у відділеннях та банкоматах можуть зняти за добу до 100 тис. грн. Ліміт на одноразову операцію становить 20 тис. грн, він діє протягом трьох годин.

Таку ж суму можуть зняти й клієнти інших фінустанов, просто для них встановлено інший ліміт на одноразове зняття готівки – 10 тис. грн (також тдіє протягом трьох годин).

Окрім того, готівку можна отримати (до 6 тис. грн) на касах 21 національної та регіональної торгових мереж, аптек та АЗС, серед яких Сільпо, АТБ, Новус, Варус та інші.

Раніше у Приватбанку розповіли, що наразі у них працюють 658 відділень та 5 218 банкоматів по всій Україні.

Не працюють відділення, а також деякі банкомати у населених пунктах, де є загроза життю клієнтів та співробітників. Це міста, де тривають активні бойові дії. Адреси та графік роботи відділень, банкоматів і терміналів самообслуговування радять перевіряти на сайті pb.ua/map.