Травень, 23 в 13:58

Президент Володимир Зеленський закликав іноземні компанії піти з російського ринку, а натомість продовжити свою діяльність в Україні.

Про це глава держави заявив під час сьогоднішнього звернення до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія).

– Потрібно створити прецедент повного виходу усіх іноземних бізнесів з російського ринку. Щоб ваші бренди не асоціювалися з воєнними злочинами. Щоб ваші офіси, рахунки, товари не використовувалися воєнними злочинцями в їхніх кривавих інтересах. Цінності повинні мати значення, тим більше, коли починається повномасштабна війна, дестабілізуються глобальні ринки через те, що хтось там нехтує цінностями. Збитки несуть усі, – наголосив президент.

Зеленський додав, що іноземні компанії, які підуть з країни-агресора РФ, отримають в Україні не лише доступ до ринку обсягом у 40 млн споживачів, але й доступ до спільного європейського ринку.

Зараз дивляться

– З нашого боку ми пропонуємо кожній компанії, яка залишає російських ринок, продовжити діяльність в Україні. Ви отримаєте доступ не лише на наш ринок обсягом 40 млн споживачів, але й доступ до спільного ринку Європи. І при цьому ваші бренди, позиції лише посиляться завдяки тому, що ви реально підтримаєте захист свободи, – заявив президент.

Зеленський уточнив, що українські представники в Давосі можуть ознайомити всіх бажаючих із деталями перспектив, які Україна відкриває для бізнесу.