Травень, 23 в 13:17

Президент України Володимир Зеленський закликав світ запровадити потужні превентивні санкцій проти країни-агресора Росії, а не чекати застосування Москвою зброї масового ураження чи “фатальних пострілів”.

Про це він заявив під час звернення до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія).

Він зазначив, що потрібно змінювати підхід до реагування на сучасні виклики: діяти превентивно, створювати нові інструменти та прецеденти.

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Президент додав, що в Україні не було б війни, якби світ діяв на випередження.

– Погляньте, що вже зробила Україна: ми створили історичний прецедент сміливості, не ставши слухати тих, хто казав, що наша оборона не протримається довше кількох днів. Ми зупинили російську армію, яку називали другою в світі. І ціною важких боїв та тисяч життів поступово відтискаємо окупантів з нашої землі. Але чи довелося б нам це робити, якби ще минулого року до нас дослухалися і застосували проти РФ справедливий, превентивний увесь спектр санкцій, які здатні збити з ніг будь-якого агресора? Впевнений, що відповідь ні. Недопущення війни було б гарантовано, якби дії світу були превентивними, а не реагуванням, – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна створила й інший прецедент за три місяці повномасштабної війни: небаченого єднання демократичного світу навколо захоплення сміливістю українців та навколо розуміння, що за свою свободу потрібно боротися.

За словами глави держави, тепер сотні мільйонів людей у демократичних країнах тиснуть на свої уряди та компанії, щоб вони обмежували відносини з державою-агресором РФ.

Водночас Зеленський звернув увагу на те, що це відбувається лише зараз, хоча РФ розпочала війну проти України ще в 2014 році.

– Якби це відбулося ще тоді, одразу – це єднання і тиск на уряди та компанії заради боротьби за свободу – чи почала б РФ цю повномасштабну війну і чи принесла б усі ці втрати Україні та світу? Впевнений, що і на це запитання відповідь ні, – повідомив президент.

Він уточнив, що зупинити грубу силу – агресію РФ – можна лише за допомогою потужних санкцій.

– Не чекайте фатальних пострілів, не чекайте застосування Росією спеціальної зброї – хімічної, біологічної, не дай Боже, ядерної. Не створюйте в агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву, захищайте одразу по максимуму свободу і нормальний, корисний для всіх мирний порядок у світі. Ось якими мають бути санкції – максимальними, щоб РФ і кожен потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знали, до чого це одразу призводить, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що таких санкцій проти РФ досі немає. Йдеться про такі чотири види санкцій:

• ембарго на російську нафту;

• повне блокування всіх банків РФ, без винятку;

• повна відмова від російського IT-сектору;

• повне припинення торгівлі з країною-агресором.

– Це має бути такий прецедент санкційного тиску, який ще десятиліттями переконливо працюватиме на підтримання миру, – заявив глава держави.

Нещодавно глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни Євросоюзу повинні розглянути питання про вилучення заморожених валютних резервів РФ та передання їх Україні. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав цю ідею шляхом до відновлення справедливості.

Ще на початку повномасштабної війни проти України Євросоюз та його союзники заморозили валютні резерви Центробанку РФ на сотні мільярдів доларів (близько $300 млрд).