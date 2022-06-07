Червень, 07 в 13:52

В Україні заперечують інформацію про начебто запрошення директора МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС.

Зі свого боку сам гендиректор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що минулого тижня український уряд запросив його очолити експертну місію на Запорізьку АЕС.

У своєму Twitter він написав, що МАГАТЕ готують експертну місію на Запорізьку АЕС, оскільки найбільша атомна електростанція Європи припинила передачу даних про стан справ із ядерними матеріалами.

Зараз дивляться

We’re working to send an expert mission to #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. The biggest NPP in Europe is currently disconnected from @IAEAorg safeguards communications systems. #Ukraine requested us, we will go there. pic.twitter.com/gFiBN2LdBq — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 6, 2022

Однак в Енергоатомі у відповідь заявили, що це повідомлення від очільника МАГАТЕ розглядають як чергову спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і по суті схвалити всі їхні дії.

– Насправді “втрата зв’язку” ЗАЕС із МАГАТЕ спричинена діями російських окупантів, які відключили в Енергодарі українського оператора Vodafone. А з Vodafone у МАГАТЕ контракт на передачу даних. Всі точки збору цих даних і сервери, які перебували під контролем агентства, закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері та буде передана, коли оператору повернуть доступ, – пояснили в Енергоатомі.

Також підприємство наголосило, що українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому у такому візиті, пояснюючи, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли Україні повернуть контроль над нею.

Крім того, в Енергоатомі звернули увагу на те, що вся ця історія схожа на те, що саме російська сторона за попередньою згодою з МАГАТЕ подбала про те, щоб агентство “втратило контроль” і гендиректор МАГАТЕ мав би привід приїхати на станцію.

Фото: Енергоатом