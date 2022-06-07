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Факти / Україна

Україна нікого не запрошувала: Енергоатом про намір директора МАГАТЕ відвідати ЗАЕС

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Україна нікого не запрошувала: Енергоатом про намір директора МАГАТЕ відвідати ЗАЕС

В Україні заперечують інформацію про начебто запрошення директора МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС.

Зі свого боку сам гендиректор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що минулого тижня український уряд запросив його очолити експертну місію на Запорізьку АЕС.

У своєму Twitter він написав, що МАГАТЕ готують експертну місію на Запорізьку АЕС, оскільки найбільша атомна електростанція Європи припинила передачу даних про стан справ із ядерними матеріалами.

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Однак в Енергоатомі у відповідь заявили, що це повідомлення від очільника МАГАТЕ розглядають як чергову спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і по суті схвалити всі їхні дії.

– Насправді “втрата зв’язку” ЗАЕС із МАГАТЕ спричинена діями російських окупантів, які відключили в Енергодарі українського оператора Vodafone. А з Vodafone у МАГАТЕ контракт на передачу даних. Всі точки збору цих даних і сервери, які перебували під контролем агентства, закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері та буде передана, коли оператору повернуть доступ, – пояснили в Енергоатомі.

Також підприємство наголосило, що українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому у такому візиті, пояснюючи, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли Україні повернуть контроль над нею.

Крім того, в Енергоатомі звернули увагу на те, що вся ця історія схожа на те, що саме російська сторона за попередньою згодою з МАГАТЕ подбала про те, щоб агентство “втратило контроль” і гендиректор МАГАТЕ мав би привід приїхати на станцію.

Фото: Енергоатом

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