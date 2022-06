В Україні заперечують інформацію про начебто запрошення директора МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС.

Зі свого боку сам гендиректор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що минулого тижня український уряд запросив його очолити експертну місію на Запорізьку АЕС.

У своєму Twitter він написав, що МАГАТЕ готують експертну місію на Запорізьку АЕС, оскільки найбільша атомна електростанція Європи припинила передачу даних про стан справ із ядерними матеріалами.

We’re working to send an expert mission to #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. The biggest NPP in Europe is currently disconnected from @IAEAorg safeguards communications systems. #Ukraine requested us, we will go there. pic.twitter.com/gFiBN2LdBq

