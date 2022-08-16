Серпень, 16 в 18:17

Попри те, що в умовах воєнного стану роботодавці можуть і мають право збільшувати робочий день, і навіть за рахунок вихідних, більшість роботодавців не виходять за рамки звичного графіку “5 робочих днів/2 вихідних”.

Більшість пропозицій роботи для так званих “білих комірців” саме з таким графіком. Насамперед це такі вакансії: топменеджемент, маркетинг, реклама, піар, юристи, адмінперсонал, HR, офісні адміністратори.

За даними сайту Work.ua, 75% вакансій пропонують саме такий графік роботи, тобто вибір є.

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Найбільше вакансій із таким графіком у продажах-закупівлях, у сфері логістики, також чимало в рубриці “робочі спеціальності” й “виробництво”.

– Також це адміністрація і керівництво середньої ланки, тобто взагалі офісний персонал різного рівня, медицина й фармацевтика (є більше 3 тис. пропозицій), готельно-ресторанний бізнес (3,5 тис. вакансій) та IT-комп’ютери-інтернет (4 тис. вакансій), – каже співзасновник та СEO Work.ua Артур Міхно.

Після пандемії й повномасштабного вторгнення українські офіси поступово повертаються з режиму віддаленої роботи.

Деякі компанії поки що використовують саме цю статтю як можливість зекономити, але чимало офісів відкриваються, і пропозиції роботи в форматі офлайн робочого дня збільшуються протягом останніх кількох місяців, каже керівниця експертно-аналітичного центру grc.ua Руслана Березівська.

– Я розумію, що є кілька причин для цього. Деякі роботодавці мають сумніви, що працівники можуть повноцінно якісно виконувати свої завдання в онлайні, хоч більшість компаній все ж перейшла в онлайн у період пандемічної кризи, і психологи, і різні дослідження говорять про те, що якість і результативність роботи від онлайну не страждають. Друга причина – офіси стараються переїхати в реальні офіси, тому що там менше заважають і більше віддаються роботі, – каже Березівська.