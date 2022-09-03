Дослідження Promocodius: які знижки шукають українці у 2022 році

Вересень, 02 в 21:30

Економічна криза 2022 року не тільки торкнулася всіх сегментів бізнесу, але і сильно позначилася на житті звичайних українців.

Безробіття, зниження доходів і ряд інших негативних факторів поставили громадян України в досить складне фінансове становище.

Більшість жителів країни змушені вдаватися до жорсткої економії, щоб вижити в умовах, що склалися.

Зараз дивляться

Експерти порталу Promocodius стверджують, що в цьому році в Україні значно зріс попит на промокоди і знижкові купони.

Якщо раніше ними користувалися приблизно 25% українців, то зараз цей відсоток зріс у тричі.

Які промокоди використовують українці

На першому місці – знижкові промокоди на продукти, побутову хімію і сезонний одяг.

Вони дозволяють придбати товар по знижці або з безкоштовною доставкою. Подібні промокоди використовувало більше 50% респондентів.

За останні півроку різко зросло використання промокодів на безкоштовну доставку продуктів або готової їжі. Одночасно з цим зросла популярність знижкових купонів на таксі.

Заохочення, пов’язані зі сферою розваг викликали у людей значно менший інтерес. Хоча гравці регулярно отримували в Joker Casino бездепозитний бонус, фріспіни і інші бонуси по промокоду.

Зниження інтересу до розваг і азартних ігор обумовлено, перш за все, шоком від подій, що відбуваються у країні і втратою доходу.

Більшість респондентів відзначило, що через невизначеність вони на довго втратили жагу до розваг і прагнули скоротити свої витрати.

Позитивна тенденція в індустрії розваг намітилася тільки в серпні. Молоді люди стали частіше відвідувати кіно, театри та розважальні заклади.

З’явився попит на відповідні промокоди. Знижкові купони на відвідування театрів і концертів зараз купують переважно на зимовий період часу.

Навіть у такій складній ситуації багато українців планують відпочинок.

Майже 31% опитаних людей збираються відправитися на курорти України і використовують купони для отримання знижки.

З початком пляжного сезону різко збільшився попит на промокоди, що дають знижку при покупці купальників, сонцезахисної косметики чи пляжного одягу.

Користувачі промокодів

За даними соціологічного дослідження, активними користувачами промокодів є молоді люди від 18 до 35 років.

Їх обсяг становить близько 65% від відвідувачів знижкового агрегатора. Більшість людей старшого віку не знають про існування такого ефективного способу економії.

Найчастіше користувачі дізнаються про діючі знижки та акції в спеціальних розділах інтернет-магазинів або на сайтах знижкових агрегаторів.

Рідше українці отримують промокоди в інтернет-розсилках на електронну пошту.