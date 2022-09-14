Вересень, 13 в 21:01

Уряд вчасно передав Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2023 рік, в якому передбачено понад 1 трлн грн на оборону, тобто майже 50% від запланованих витрат.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 13 вересня.

– Бюджет 2023-го року — це бюджет для перемоги. Вже зараз ми чесно говоримо суспільству, що рік буде непростим. Війна — це дорого. Дуже дорого. Тому головне завдання — максимально ефективно використовувати кошти, які у нас є, – сказав він.

За його словами, у бюджеті, який подав Кабмін, пріоритетом є оборона та безпека України.

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– 1 трлн 136 млрд грн або майже 50% всього бюджету буде спрямовано саме для сектору безпеки й оборони. Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти й закупівлі техніки та зброї і ще багато інших важливих для оборони речей. Якщо порівняти з бюджетом, який ми подавали на 2022 рік, то зростання видатків на безпеку й оборону буде більш ніж у чотири рази, – розповів прем’єр.

Денис Шмигаль додав, що іншим пріоритетом для уряду є соціальні програми.

– Пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту — це ще 35% від всіх видатків у проєкті бюджету. Це понад 800 млрд грн, – сказав він.

Прем’єр-міністр наголосив, що уряд буде збільшувати допомогу адресно саме тим, хто цього найбільше потребує, зокрема, збільшення фінансування Пенсійного фонду з бюджету на більш ніж 30 млрд грн.

– Іншими словами: з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку, ще 35 копійок — на соціальні виплати, медицину та освіту. Все зрозуміло й прозоро, – пояснив Шмигаль.

Очільник уряду каже, що в проєкті бюджету на 2023 рік усі інші видатки буде скорочено.

– Головна стаття економії — це зменшення видатків на органи державної влади. Ми зменшуємо кількість чиновників, урізаємо зарплати та премії. За винятком силових структур, видатки на утримання органів державної влади буде скорочено на 11,6 млрд грн, порівняно з 2022 роком, – пояснив прем’єр-міністр.

Він також наголосив, що в рамках кошторису на 2023 рік державою буде створено бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії у розмірі не менше 19 млрд грн.

– Там плануємо акумулювати конфісковані кошти Росії та росіян, а також міжнародну допомогу на швидке відновлення. Також передбачено додаткову дотацію на компенсацію витрат для місцевих бюджетів у зв’язку з війною у розмірі 24 млрд грн, – розповів Денис Шмигаль.

Він також закликав українських парламентарів “відповідально підійти до питання ухвалення бюджету”, враховуючи зазначені пріоритети й обмеженість ресурсів.

– Розуміємо, що будуть спроби збільшити видатки. Але, як я вже наголошував, війна — це дорого, і Україна зараз не може собі дозволити багатьох позитивних, але популістських ініціатив, – сказав Денис Шмигаль.

За оцінкою глави уряду, у 2023 році доходи України становитимуть 1,28 трлн грн, тоді як видатки заплановані на рівні 2,57 трлн грн.

– Відповідно щомісячний дефіцит бюджету на наступний рік ми оцінюємо в понад $3 млрд. Уже зараз більше третини бюджету нам допомагають фінансувати міжнародні союзники. Зі свого боку ми докладаємо максимум зусиль, щоб фінансова підтримка партнерів продовжувалась у 2023 році. І ми точно не можемо собі дозволити додаткові нецільові витрати, – пояснив прем’єр-міністр.

За словами Шмигаля, ситуація з бюджетом, макропрогнозом та відновленням економіки напряму залежить від ситуації на фронті.

– Ми рахували багато різних сценаріїв. Той проєкт бюджету, який ми подаємо до Верховної Ради — це консервативний середньо песимістичний розрахунок. Цього року ми живемо в ситуації, коли бюджет переглядається щомісяця залежно від першочергових потреб фінансування, – сказав він.

Він додав, що наступний рік, принаймні його початок, буде відбуватися за аналогічним сценарієм.

– Попри всі виклики та труднощі, наша економіка й фінансова система цьогоріч вистояли. Також у нас є повне розуміння, як ми завершимо рік з точки зору проведення всіх необхідних виплат, – сказав він.

Він наголосив, що затверджений Кабміном проєкт бюджету дає уряду “повне розуміння пріоритетів на наступний рік”.