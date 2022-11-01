Листопад, 01 в 11:25

У 2023 році середньомісячна номінальна заробітна плата українців становитиме 18 261 грн.

Такий прогноз було закладено Міністерством економіки у проєкті державного бюджету на наступний рік. Згідно з розрахунками, станом на 29 жовтня середньомісячна зарплата наразі становить 14 025 грн.

Через високу інфляцію реальний розмір зарплати зросте лише на 1,4%.

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Крім того, згідно з проєктом держбюджету-2023, індекс споживчих цін, тобто показник, що характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення, наступного року буде на рівні 28,4%.

Однак у Кабміні під час підготовки головного кошторису країни до голосування у другому читанні наголосили, що прогнозовані макропоказники на 2023 рік можуть бути уточнені та переглянуті як у бік покращення, так і у бік погіршення.

Це будуть робити з огляду на поточну мінливість соціально-економічної ситуації, нестабільність внутрішнього та зовнішнього середовища, високу залежність економічної активності від безпекових факторів.

Нагадаємо, 31 жовтня уряд схвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів.

Першим пріоритетом незмінно залишаються безпека та оборона, а тому на боротьбу з окупантами буде спрямовано більше 1 трлн грн – понад 18% ВВП.