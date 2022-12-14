Грудень, 13 в 22:47

Падіння економіки України через російські атаки може сягнути 50%, а збитки збільшитися до $700 млрд.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на Форумі з економічної стійкості та реконструкції України у Парижі.

– Скорочення української економіки прогнозується на рівні 35-40%, а у разі, якщо терористична діяльність Росії проти нашої країни буде продовжена, ми можемо втратити ще плюс 10% до цих цифр. Тобто, до 50% нашого ВВП в цьогорічному вимірі, – сказав Шмигаль.

За оцінками українського уряду, які верифікував Світовий банк, сума збитків економіки держави станом на 1 червня 2022 року сягала $350 млрд. Але до кінця поточного року ця сума збільшиться вдвічі, бо Росія не припиняє руйнувати Україну.

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– Звичайно, ми маємо докладати зусиль та створити інфраструктуру, яка буде допомагати людям вижити протягом цієї зими. І це процес швидкого відновлення для виживання – так ми його називаємо. За ним слідом буде йти й відновлення після завершення війни, – зазначив прем’єр.

Шмигаль додав, що ця зима буде для українців найскладнішою, бо наразі від російських атак вже постраждало 30-40% всіх об’єктів енергетичної інфраструктури. Люди житимуть з відключеннями електроенергії та тепла.

– Цинічно у розпал зими, аби найбільше зруйнувати та щоб якомога більше людей замерзло. Звичайно, причина цього – зламати українське суспільство та спричинити чергову хвилю цунамі міграції до Європейського Союзу, – наголосив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що для поверхневого відновлення пошкоджених Росією енергетичних об’єктів Україні потрібно щонайменше €1,5 млрд.

Джерело: Ukraine NOW

Фото: Денис Шмигаль