Березень, 13 в 11:53

Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до лютого 2023 року військовослужбовці отримували додаткову грошову винагороду до зарплати.

Такі надбавки були від 30 тис. до 100 тис. грн. Однак зараз ситуація змінилася. Скасування виплат 30 тисяч військовим: що відомо – читайте в матеріалі.

Яка постанова Кабміну регулює виплати військовим 2023 та з якого числа

За словами адвоката Джамала Стаценка, з 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат грошової винагороди військовим Сил оборони України та співробітникам системи МВС.

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Це передбачають зміни, затверджені постановою Кабміну від 20 січня 2023 року №43, до іншої постанови – від 28 лютого 2022-го №168.

Кому саме перестануть виплачувати додаткові грошові винагороди

За словами адвоката, без виплат в 30 тис. грн залишаться ті військовослужбовці, що працюють у тилу. Однак військовослужбовці, які несуть службу в зоні бойових дій, отримуватимуть й надалі по 100 тис. грн.

Додаткові виплати заберуть:

у військовослужбовців, які не несуть службу в зоні бойових дій у різних регіонах України;

без виплат залишаться і строковики, курсанти військових вишів;

офіцери управлінь і штабів.

Ці військовослужбовці отримуватимуть заробітну платню без грошових винагород.

Яким чином виплачують зарплати військовим

Нарахування відбувається двома частинами:

зарплата, яку військові отримують відповідно до своєї посади, звання та вислуги років;

винагорода, що встановлена за ініціативою президента на період воєнного стану.

Кому залишаться нарахування у 2023 році

Адвокат зазначає, що військовий, який не залучений до ведення бойових дій, отримує свою звичайну зарплату. А ті військовослужбовці, які беруть участь в активних бойових діях, мають додаткові надбавки у 100 тис. грн. Крім цього, зʼявилася нова доплата в 50 тис. грн.

Тобто, 100 тисяч отримують військовослужбовці на лінії зіткнення. 50 тисяч гривень – військові, які виконують бойові завдання у складі військового органу управління (де саме знаходиться територія, завдання і т.д. визначає Генштаб).

Виплати у 30 тисяч гривень виплачуватимуть невеликій категорії військовослужбовців. Тут є певний перелік категорій і завдань, який не є публічним. Однак військові, які не виконують бойові завдання, матимуть тільки зарплату.