Март, 13 в 11:53

С начала полномасштабного вторжения России в Украину и до февраля 2023 военнослужащие получали дополнительное денежное вознаграждение к зарплате.

Такие прибавки были от 30 тыс. до 100 тыс. грн. Однако сейчас ситуация поменялась. Отмена выплат 30 тысячам военным: что известно – читайте в материале.

Какое постановление Кабмина регулирует выплаты военным 2023 и из какого числа

По словам адвоката Джамала Стаценко, с 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат денежного вознаграждения военным силам обороны Украины и сотрудникам системы МВД.

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Это предполагают изменения, утвержденные постановлением Кабмина от 20 января 2023 года №43, в другое постановление – от 28 февраля 2022-го №168.

Кому именно перестанут выплачивать дополнительные денежные вознаграждения

По словам адвоката, без выплат в 30 тыс. грн останутся те военнослужащие, которые работают в тылу.

Однако военнослужащие, которые несут службу в зоне боевых действий, будут получать и дальше по 100 тыс. грн.

Дополнительные выплаты заберут:

у военнослужащих, не несущих службу в зоне боевых действий в разных регионах Украины;

без выплат останутся и срочники, курсанты военных вузов;

офицеры управлений и штабов.

Эти военнослужащие будут получать заработную плату без денежных вознаграждений.

Каким образом выплачивают зарплаты военным

Начисление производится двумя частями:

зарплата, которую военные получают в соответствии со своей должностью, званием и выслугой лет;

вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения.

Кому останутся начисления в 2023 году

Адвокат отмечает, что военный, не привлеченный к ведению боевых действий, получает свою обычную зарплату. А военнослужащие, которые участвуют в активных боевых действиях, имеют дополнительные надбавки в 100 тыс. грн. Кроме того, появилась новая доплата в 50 тыс. грн.

То есть 100 тысяч получают военнослужащие на линии столкновения. 50 тысяч гривен – военные, выполняющие боевые задания в составе военного органа управления (где именно находится территория, задачи и т.д. определяет Генштаб).

Выплаты в 30 тысяч гривен будут выплачиваться небольшой категории военнослужащих. Здесь есть определенный перечень категорий и задач, не публичный. Однако военные, не выполняющие боевые задания, будут иметь только зарплату.