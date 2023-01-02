Валютний курс перевищить рівень у 50 грн: що буде з доларом у 2023 році

Січень, 02 в 8:42

Середньорічний курс долара в держбюджеті-2023 на рівні 42,2 грн із девальвацією до 45,8 грн є оптимістичним сценарієм.

Наступною ціллю ринку вже став курс 50 грн за долар, зазначив у коментарі Фактам ICTV кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За словами фахівця, такий курс вже закладають у свої ціни продавці товарів, тож коли його буде досягнуто – лише питання часу.

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Крім того, Олександр Хмелевський нагадує, що нині курс готівкової валюти має суттєве відхилення від офіційного.

Оскільки курс готівкової валюти не є фіксованим, як курс безготівкової валюти, а валютні обмеження на ринку готівкової валюти значно менші, то протягом року цей відрив може суттєво збільшитися.

– Девальвація готівкової валюти буде значно більшою ніж безготівкової. Тут валютний курс перевищить рівень у 50 грн за долар навіть у тому разі, якщо Нацбанку вдасться втримати офіційний валютний курс у межах 45,8 грн до кінця 2023 року, – наголошує кандидат економічних наук.

Що відбуватиметься з доларом у 2023 році

Після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року девальвація гривні, попри невтішні прогнози, не була такою суттєвою, як, наприклад, на початку російської агресії в 2014-2015 роках.

Торік Олександр Хмелевський передбачав, що в разі повномасштабної війни курс долара може сягнути 50 грн і навіть вище.

Цього, на щастя, не сталося завдяки тому, що Нацбанк запровадив фіксований курс та відмовився від практики ринкового визначення валютного курсу.

Врятувала ситуацію також низка запроваджених обмежень щодо операцій із валютою.

Значну роль відіграли й іноземні кредити та гранти, надходження яких сприяло стабілізації валютного курсу.

Однак ризики девальвації гривні в 2023 році є дуже високими.

Закладеного у держбюджеті середньорічного курсу долара на рівні 42,2 грн із девальвацією наприкінці року до 45,8 грн можна буде досягти, якщо:

війна завершиться до середини 2023 року,

кошти від іноземних партнерів надходитимуть регулярно в запланованих обсягах,

Нацбанк збереже запроваджені валютні обмеження.

Суттєво прискорити девальвацію в 2023 році може:

затягування бойових дій,

зменшення або затримки з виділенням коштів від іноземних партнерів,

послаблення валютних обмежень.

Кошти, які надходять від іноземних партнерів, відіграють значну роль у стабілізації валютного курсу.

Без них Нацбанку довелося б суттєво збільшити девальвацію гривні, а валютні резерви вже давно впали б до критичних позначок.

Тому будь-яке зменшення чи затримка в надходженні іноземних кредитів та грантів зумовлять прискорення девальвації.

Незалежний експерт зауважує, що в 2022 році економіка України суттєво скоротилася, тоді як витрати держбюджету значно зросли.

Дефіцит держбюджету нині фінансується за рахунок коштів іноземних партнерів та грошової емісії Нацбанку, а банківська система має вже 400 млрд грн надлишкової ліквідності.

Тож ця грошова маса тиснутиме на валютний курс і прискорить девальвацію, вважає Олександр Хмелевський.

– Тому в 2023 році Нацбанку доведеться здійснити офіційну девальвацію гривні, – прогнозує кандидат економічних наук.

Чи вплинуть на курс долара позитивні новини з фронту

Незалежний експерт констатує: деокупація територій не є передумовою для посилення курсу гривні.

– Території, які були окупованими, зазнали великих руйнувань, а значна частина населення звідти виїхала. Відновлення економіки окупованих територій потребуватиме доволі багато часу, тому позитивний вплив на економіку буде відтермінований. Лише завершення війни допоможе короткостроково зміцнитися гривні, – вважає Олександр Хмелевський.

Короткостроковий ефект буде тому, наголошує експерт, що навіть завершення війни не поліпшить економічну ситуацію.

– Відновлення економіки після війни – це тривалий та складний процес, тому девальвація гривні може тривати, – зауважує фахівець.

Натомість окупація Росією нових територій може стати причиною посилення девальвації.

Як розпоряджатися валютою українцям

Нині, переконаний кандидат економічних наук, громадянам краще зберігати заощадження в іноземній валюті – доларах та євро.

Важливо, щоб накопичення були в готівковій формі поза банківською системою.

– Через блекаути та проблеми з роботою банків після ворожих ударів заощадження в банках можуть виявитися недоступними потрібної миті. Якщо українці мають валюту, то краще її зберігати й продавати лише за крайньої потреби, – зазначає Олександр Хмелевський.

Не варто за нинішніх умов також намагатися зароблені гривні розміщувати на банківських депозитах, адже ризики втрати коштів через девальвацію чи збої в роботі банків є вищими, ніж можливий дохід, попереджає незалежний експерт.