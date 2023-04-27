Комітет з міжнародної торгівлі Європарламенту погодився ще на рік продовжити скасування мит для України.

Таке рішення ухвалили на тлі війни, яка досі триває в Україні.

Призупинення мита поширюється на фрукти та овочі, а також на сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію, для яких діють тарифно-квотні обмеження.

Промислові товари оподатковуються нульовими митами з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, тому вони не включені до цього рішення.

– Я рішуче підтримую відновлення заходів із лібералізації торгівлі, які нині допомагають забезпечити безперервність і стабільність торгівлі України в умовах жорстокої війни, – зазначила членкиня комітету, постійна доповідачка щодо України Сандра Калнієте.

За даними Єврокомісії, ЄС є найбільшим торговельним партнером України, на частку якого припадає 39,5% української торгівлі 2021 року.

Україна є 15-м найбільшим торговельним партнером ЄС, на її частку припадає близько 1,2% від загального обсягу торгівлі ЄС.

Джерело: Європарламент

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