Комітет Європарламенту схвалив продовжити скасування мит для України
Комітет з міжнародної торгівлі Європарламенту погодився ще на рік продовжити скасування мит для України.
Таке рішення ухвалили на тлі війни, яка досі триває в Україні.
Призупинення мита поширюється на фрукти та овочі, а також на сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію, для яких діють тарифно-квотні обмеження.
Промислові товари оподатковуються нульовими митами з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, тому вони не включені до цього рішення.
– Я рішуче підтримую відновлення заходів із лібералізації торгівлі, які нині допомагають забезпечити безперервність і стабільність торгівлі України в умовах жорстокої війни, – зазначила членкиня комітету, постійна доповідачка щодо України Сандра Калнієте.
За даними Єврокомісії, ЄС є найбільшим торговельним партнером України, на частку якого припадає 39,5% української торгівлі 2021 року.
Україна є 15-м найбільшим торговельним партнером ЄС, на її частку припадає близько 1,2% від загального обсягу торгівлі ЄС.
Джерело: Європарламент