Інфляція в Україні продовжує знижуватися: в НБУ пояснили, що впливає на ріст цін

Березень, 17 в 10:41

У лютому 2023 року тривало сповільнення споживчої інфляції в річному вимірі до 24,9% з 26,0% у січні.

Фактичні темпи зростання цін були нижчими за прогноз НБУ. На це вплинула більша, ніж припускалося, пропозиція продовольства та пального, а також краща ситуація в енергетиці.

– Інфляцію також стримувало поліпшення інфляційних очікувань та сприятлива ситуація в готівковому сегменті валютного ринку. Ці чинники знівелювали ефекти від вищих витрат бізнесу, понесених, зокрема, з метою забезпечення безперервної діяльності в умовах відключень електроенергії, – зазначили в НБУ.

За даними НБУ, подорожчання оброблених продовольчих товарів суттєво пригальмувало (до 27,8% р/р), передусім завдяки стабілізації ситуації в енергетиці та зменшенню витрат бізнесу.

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Нижчими темпами зростали ціни на хліб, борошняні вироби, безалкогольні напої, консерви, а також молочні продукти і соняшникову олію. Зміцнення гривні в готівковому сегменті валютного ринку сповільнило подорожчання імпортних продуктів.

Зростання цін на непродовольчі товари практично залишилося на рівні попереднього місяця (22,2% р/р).

– Подорожчання цих товарів стримувалося поліпшенням інфляційних очікувань, зокрема завдяки сприятливій ситуації в готівковому сегменті валютного ринку, а також слабкому та нерівномірно розподіленому за товарами й регіонами споживчому попиту. Повільніше зростали ціни на окремі товари особистого догляду, електроніку, фармацевтичні товари, меблі та автомобілі, – зазначили в НБУ.

Натомість прискорилося подорожчання товарів для дому, одягу та взуття, що відображало збільшення витрат бізнесу в попередні місяці для забезпечення енергетичної автономності.

Темпи зростання вартості послуг також майже не змінилися (15,6% р/р).

Туристичні послуги, послуги закладів громадського харчування, готелів, кінотеатрів дорожчали повільніше. Це може пояснюватися як слабшим попитом, так і поліпшенням ситуації з енергопостачанням.

Натомість вищими темпами зростала вартість медичних, страхових, ветеринарних, телекомунікаційних послуг – під впливом збільшення витрат. Прискорилося й подорожчання послуг електриків та сантехніків з огляду на збереження високого попиту через наслідки відключень електроенергії, йдеться в огляді.

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Зменшилися й темпи зростання цін на сирі продукти харчування до 38,0% р/р. Нижчими темпами дорожчали борошно, крупи, м’ясо. Нижчі імпортні ціни стримували здорожчання цитрусових.

– Водночас через скорочення пропозиції внаслідок низького врожаю вищими темпами зростали ціни на овочі, зокрема на цибулю, моркву та тепличні овочі. Останні дорожчали ще й з огляду на зростання витрат бізнесу в попередні місяці через дефіцит електроенергії, а також наслідки землетрусу в Туреччині. Крім того, прискорилося подорожчання яєць, – йдеться в огляді.

Підвищення адміністративно регульованих цін сповільнилося до 14,4% р/р.

Повільніше дорожчали алкогольні напої під впливом слабшого попиту та достатньої імпортної пропозиції. Пригальмувало й зростання цін на транспортні послуги завдяки стабілізації цін на пальне. Натомість з огляду на планове підвищення акцизів подорожчання тютюнових виробів очікувано прискорилося.

Значно зменшилися темпи подорожчання пального – до 42,0% р/р.

– Це насамперед пояснюється зниженням світових цін на нафту в річному вимірі. Вагомий вплив також мали зменшення дефіциту електроенергії та попиту на пальне, зокрема завдяки теплій погоді, накопиченим громадянами та бізнесом запасам, – пояснили в НБУ.