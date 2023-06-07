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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Втрата 500 тис. га землі та 14% експорту зернових: чим загрожує підрив Каховської ГЕС

Зерно, збір урожаю
Фото: УНІАН

Зрошення 94% аграрних земель Херсонщини, 74% полів Запорізької області та 30% – Дніпропетровщини залежало від Каховського водосховища. В сумі – це понад 500 тис. га, які стануть непридатними для ведення сільського господарства.

Про наслідки російського теракту на Каховській ГЕС для аграрного сектору в ефірі телемарафону Єдині новини розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

– Ліва частина Херсонщини дуже сильно постраждає, тому що вона була найбільш залежна від зрошування з Каховського водосховища. Північно-Кримський та Каховський канали забезпечували зрошування для понад 500 тис. га землі. Тому ми опинимося в ситуації, коли на цих територіях неможливо буде займатися сільським господарством, – наголосив він.

За його словами, можуть лишися поодинокі ферми, які виживатимуть за рахунок свердловин, але це вже не ті обсяги.

– Якщо говорити ще детальніше мовою цифр, то фактично ми втрачаємо 14% від загального експорту. Тому що одним із найкращих був 2021 рік. На Херсонщині було вирощено близько 4 млн тонн зернових. Це той експортний потенціал, який дозволяв аграріям заробляти, розвивати свої напрямки виробництва, – пояснив Марчук.

І тут, як зауважив експерт, йдеться не лише про зернові, а й про виживання молочно-товарних комплексів, яких чимало набудували за останні роки – утримувати поголів’я без вирощування кормів буде дуже важко.

А найбільше постраждає вирощування овочів. Тому що близько 35% забезпечення материкової України борщовим набором – цибуля, морква, буряк, капуста – йшло з територій Херсонської та Запорізької областей. Відповідно, якщо не буде доступу до води, ми втрачаємо галузь на роки, – каже він.

Тому наразі багато товаровиробників починає диверсифікуватися, наприклад, Черкащина більше займатиметься вирощуванням овочів, “тому що на Херсонщині до моменту відновлення ГЕС, на жаль, ми нічого не зможемо виростити”, підсумував Марчук.

Раніше представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева назвала підрив Каховської ГЕС катастрофою не лише для жителів Херсонської області. За її словами, це проблема для всього Півдня України загалом, включно з тимчасово окупованим півостровом, оскільки Північно-Кримський та Каховський канали залишаться без доступу до води.

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аграрний бізнес, Війна в Україні, Дніпропетровська область, Експорт, Запорізька область, Зерно, Каховська ГЕС, овочі та фрукти, Російська агресія, Херсонська область
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