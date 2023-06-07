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Потеря 500 тыс. га земли и 14% экспорта зерновых: чем грозит подрыв Каховской ГЭС

Зерно, збір урожаю
Фото: УНИАН

Орошение 94% аграрных земель Херсонщины, 74% полей Запорожской области и 30% — Днепропетровщины зависело от Каховского водохранилища. В сумме — это более 500 тыс. га, которые станут непригодными для ведения сельского хозяйства.

О последствиях российского теракта на Каховской ГЭС для аграрного сектора в эфире телемарафона Єдині новини рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

— Левая часть Херсонщины очень сильно пострадает, потому что она была наиболее зависима от орошения из Каховского водохранилища. Северо-Крымский и Каховский каналы обеспечивали орошение для более 500 тыс. га земли. Поэтому мы окажемся в ситуации, когда на этих территориях невозможно будет заниматься сельским хозяйством, — подчеркнул он.

По его словам, могут остаться единичные фермы, которые будут выживать за счет скважин, но это уже не те объемы.

— Если говорить еще подробнее языком цифр, то фактически мы теряем 14% от общего экспорта. Потому что одним из лучших был 2021 год. На Херсонщине было выращено около 4 млн тонн зерновых. Это тот экспортный потенциал, который позволял аграриям зарабатывать, развивать свои направления производства, — объяснил Марчук.

И здесь, как отметил эксперт, речь идет не только о зерновых, но и о выживании молочно-товарных комплексов, которых немало настроили за последние годы — удерживать поголовье без выращивания кормов будет очень трудно.

А больше всего пострадает выращивание овощей. Потому что около 35% обеспечения материковой Украины борщевым набором — лук, морковь, свекла, капуста — шло с территорий Херсонской и Запорожской областей. Соответственно, если не будет доступа к воде, мы теряем отрасль на годы, — говорит он.

Поэтому сейчас многие товаропроизводители начинают диверсифицироваться, например, Черкасская область больше будет заниматься выращиванием овощей, “потому что на Херсонщине до момента восстановления ГЭС, к сожалению, мы ничего не сможем вырастить”, подытожил Марчук.

Ранее представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева назвала подрыв Каховской ГЭС катастрофой не только для жителей Херсонской области. По ее словам, это проблема для всего Юга Украины в целом, включая временно оккупированный полуостров, поскольку Северо-Крымский и Каховский каналы останутся без доступа к воде.

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аграрний бізнес, Война в Украине, Днепропетровская область, Экспорт, Запорожская область, Зерно, Каховська ГЕС, овочі та фрукти, Російська агресія, Херсонская область
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