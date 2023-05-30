У МВФ покращили прогноз зростання ВВП України в 2023 році

Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз зростання ВВП України в 2023 році, відзначивши стійкість української економіки в умовах війни.

Про це поінформували в пресслужбі МВФ за підсумками першого перегляду чотирирічної програми для України.

У Фонді нагадали, що повномасштабне вторгнення РФ мало руйнівний вплив на економіку України. Крім того, протягом зими наша країна стикалася з нищівними атаками на критичну інфраструктуру.

– Попри це, українська економіка продемонструвала надзвичайну стійкість, – наголосив голова місії МВФ в Україні Гевін Грей.

За оцінкою Фонду, останні економічні події вказують на поступове відновлення економіки України в 2023 році. Так, у І кварталі значно відновилася економічна активність в нашій країні завдяки швидкій стабілізації енергосистеми після атак РФ. Інфляція почала знижуватися, а валютні ринки заспокоїлися.

Те, що економіка України “поступово адаптується до умов війни”, дало змогу МВФ поліпшити макропрогноз на поточний рік.

Тепер Фонд очікує зростання ВВП України в 2023 році в межах 1-3%, тоді як наприкінці березня цей діапазон становив від -3% до +1%.

В МВФ однак попереджають, що все ще зберігається “надзвичайно висока невизначеність”, пов’язана з війною.

У Фонді дійшли висновку, що макроекономічна та фінансова стабільність в Україні зберігається “завдяки виваженій політиці, а також безперервній та своєчасній зовнішній підтримці”. Однак залишаються і серйозні проблеми: зокрема, високий бюджетний дефіцит. Через “дірку” в держбюджеті Україна постійно потребує великих фінансових коштів, які отримує за рахунок грантів і кредитів на пільгових умовах.

У Фонді уточнили, що забезпечення основних функцій держави в складній фінансовій ситуації вимагатиме від влади України непростих політичних компромісів.

– Вирішальним буде скасування поправок до законодавства про мобілізацію доходів у зв’язку із воєнним станом, якщо це доречно, з одночасним уникненням нових заходів, які можуть зменшити податкові надходження, – додали в МВФ.

За словами Гевіна Грея, окрім скасування податкових пільг, українська влада: готує стратегію для переходу до більш гнучкого обмінного курсу та послаблення валютного контролю; здійснить глибшу оцінку стану банківського сектору; продовжує реформи зі зміцнення системи управління та боротьби з корупцією.

Основними цілями в межах нової програми МВФ Грей назвав підтримання економічної та фінансової стабільності, відновлення прийнятного рівня боргу, підтримку відбудови України на шляху до вступу в Євросоюз.

Як відомо, нова програма співпраці з МВФ розрахована на чотири роки та має обсяг $15,6 млрд. Україна вже отримала перший транш у розмірі $2,7 млрд.

Програма передбачає два етапи. У межах першого (2023-2024 роки) заплановано впровадження надійного держбюджету, зниження інфляції та утримання обмінного курсу.

На другому етапі акцент буде зроблено на реформах, які сприятимуть післявоєнній відбудові України та її вступу до ЄС.

Джерело : МВФ

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