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Економіка
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Через вимушений виїзд українців за кордон бюджет втрачає $2 млрд щомісяця – Мінфін

Сергій Марченко - міністр фінансів України
Фото: УНІАН

Через вимушений виїзд мільйонів українців за кордон державний бюджет України втрачає близько $2 млрд щомісяця. Це ті кошти, які наші громадяни витрачають на товари та послуги в інших країнах.

Такі дані озвучив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Деякі громадяни продовжують працювати дистанційно, тобто отримують зарплату в Україні, але витрачають ці кошти в країнах, у яких отримали прихисток. Відповідно гроші не надходять в український бюджет.

За словами Марченка, Національний банк України вже підрахував суми бюджетних втрат через вимушену міграцію населення.

– Наші вимушені мігранти – це те, що ми б хотіли повернути в Україну. Є оцінки Нацбанку щодо розрахунків громадян України за кордоном. Ці розрахунки складають $2 млрд щомісяця. І це, звичайно, кошти, які “вимиваються” з економіки країни й вкладаються в економіки країн, які прихистили наших мігрантів, – наголосив Марченко.

Він додав, що єдиний спосіб виправити ситуацію – це створення умов для безпечного повернення українців додому та їх працевлаштування в Україні.

Раніше академік та директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова називала катастрофічною ситуацію з виїздом українців за кордон через війну. Адже виїхали переважно молоді жінки із дітьми.

Через це посилюється демографічне старіння, що значно підвищить навантаження на працездатне населення України.

За словами Лібанової, в 2023 році очікується катастрофічне падіння народжуваності.

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Бюджет України, Війна в Україні, Економіка України, мігранти, Мінфін, Сергій Марченко, Українці
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