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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Нацбанк знизив облікову ставку до 22% і назвав причини

Нацбанк знизив облікову ставку до 22% і назвав причини
Фото: Pixabay

Національний банк України з 28 липня знижує облікову ставку з 25% до 22%.

У НБУ наголосили, що зниження стало можливим, оскільки стрімко сповільнюється інфляція, а стійка ситуація на валютному ринку дозволяє почати цикл зниження облікової ставки.

Регулятор зауважує, що пониження ставки важливе для забезпечення курсової стійкості й переходу до більшої гнучкості обмінного курсу. Крім того, зниження облікової ставки підтримає відновлення української економіки.

Наголошується, що споживча інфляція в річному вимірі з понад 26% на початку року сповільнилася до 12,8% у червні.

НБУ також поліпшив прогноз інфляції на цей рік – з 14,8% до 10,6%. Зростання цін сповільнюватиметься шляхом поступового зниження світової інфляції.

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Надалі інфляція знижуватиметься повільніше. Це пов’язано з поверненням довоєнного рівня оподаткування пального та підвищенням цін на електроенергію у червні.

НБУ очікує, що інфляція у 2024 році знизиться до 8,5%, а у 2025 році − до 6%.

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз зростання ВВП України у 2023 році.

Джерело: НБУ
Інфляція, Гривня, Нацбанк
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