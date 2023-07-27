Нацбанк знизив облікову ставку до 22% і назвав причини
Національний банк України з 28 липня знижує облікову ставку з 25% до 22%.
У НБУ наголосили, що зниження стало можливим, оскільки стрімко сповільнюється інфляція, а стійка ситуація на валютному ринку дозволяє почати цикл зниження облікової ставки.
Регулятор зауважує, що пониження ставки важливе для забезпечення курсової стійкості й переходу до більшої гнучкості обмінного курсу. Крім того, зниження облікової ставки підтримає відновлення української економіки.
Наголошується, що споживча інфляція в річному вимірі з понад 26% на початку року сповільнилася до 12,8% у червні.
НБУ також поліпшив прогноз інфляції на цей рік – з 14,8% до 10,6%. Зростання цін сповільнюватиметься шляхом поступового зниження світової інфляції.
Надалі інфляція знижуватиметься повільніше. Це пов’язано з поверненням довоєнного рівня оподаткування пального та підвищенням цін на електроенергію у червні.
НБУ очікує, що інфляція у 2024 році знизиться до 8,5%, а у 2025 році − до 6%.
Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз зростання ВВП України у 2023 році.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська